Este jueves era el juicio a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en el que su defensa ha alegado que la raíz del proceso «está podrida»

La defensa de David Sánchez ha planteado la nulidad de las actuaciones contra su patrocinado al entender que atentan contra el derecho fundamental de tutela judicial efectiva, pues los hechos de la denuncia inicial no son objeto del juicio y que el procedimiento supone «una investigación prospectiva». Esta denuncia inicial fue presentada por Vox, Manos Limpias y HazteOir.

«La raíz está podrida, como expone la teoría anglosajona«, ha expuesto Emilio Cortés, letrado del hermano del presidente del Gobierno, en su exposición de cuestiones previas en el inicio del juicio a su cliente por tráfico de influencias y prevaricación, que desde este jueves acoge la Audiencia Provincial de Badajoz.

Ven sesgo político

En su intervención, ha subrayado «la inspiración de signo político» de las acusaciones populares, entre las que figuran Vox, Manos Limpias y HazteOir, en la denuncia inicial. En ella se recogía «el abultado patrimonio» de su cliente, absentismo laboral, delitos fiscales, malversación y se sustentaba la misma con recortes de prensa.

De hecho, las acusaciones unen el objeto de este juicio con «la trama de Aldama«, en cuyo proceso, «curiosamente, no aparece David Sánchez».

«Es todo pura invención y mentira; una falacia», ha elevado Emilio Cortés. «No levante el tono de voz», le ha pedido el presidente del Tribunal, José Antonio Patrocinio Pérez.

Por todo ello, el abogado de David Sánchez ha expuesto que los delitos que son objeto de este juicio surgen de «una investigación prospectiva», lo que atenta al derecho fundamental de tutela judicial.

Previamente rechazada

Esta misma exposición ya la rechazó en fase de instrucción tanto por la juez Beatriz Biedma como por la propia Audiencia.

Asimismo, ha elevado objeciones al proceso de incautación de los correos electrónicos -la UCO analizó varios miles de mensajes-, pues estaban referidos a la denuncia inicial y, a partir de ahí, surgen «hallazgos casuales» que tampoco sustentan indicio alguno.

Bajo estos mismos parámetros, Juan José Torres, el abogado del expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Angel Gallardo, ha pedido que la sala considere la nulidad parcial al considerar que el auto de apertura de vista oral incluye presuntos hechos delictivos de su defendido sobre los que no se le tomó declaración en la fase de instrucción.

En concreto, ha hecho referencia al proceso de creación y adjudicación del puesto de jefe de Sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas, que se le adjudicó a Luis Carrero, amigo personal de David Sánchez.

Irregularidades en el proceso

A Gallardo, ha dicho su letrado, no se le tomó declaración en relación a esta acusación, la cual “no estaba incluida” en el auto de apertura del juicio.

Tras citar distinta jurisprudencia, Torres ha subrayado la obligación del instructor de tomar declaración a la persona investigada por los hechos objeto de acusación.

«Nadie puede ser llevado a juicio oral” sin que le hayan preguntado en fase de instrucción, ha agregado. Lo hace en referencia al citado proceso del puesto de jefe de Sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas.

Las acusaciones populares, que sostienen que David Sánchez era conocedor de que el puesto de coordinador «se había creado para él» y que se presentó a la convocatoria sabiendo que las entrevistas al resto de candidatos eran «un mero paripé», han declinado presentar cuestiones previas.

Al inicio de la vista, el Tribunal ya ha anunciado que el juicio se extenderá al menos hasta el día 9 de junio, pues son 42 testigos y once investigados, con siete acusaciones y el Ministerio Fiscal.