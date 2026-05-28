El presidente del PNV asegura que su partido no contempla una posible moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez

El presidente del PNV, Aitor Esteban. Efe

El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha afirmado este jueves que «la legislatura ha llegado a su fin» y que el «interés general» demanda la convocatoria de elecciones generales este año.

Esteban, en un breve encuentro con los medios de comunicación, ha recordado que le corresponde al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la disolución de las Cortes, y que no está encima de la mesa del PNV una moción de censura. «No la contemplamos«, ha asegurado.

Ha recordado que la actual legislatura esta «bloqueada«, sin presupuestos y en un ambiente político dominado por «cada vez mas casos judiciales» y que «no es responsable hacer como el avestruz».

A su juicio, la propia mecánica de la justicia va a provocar además que la situación se vaya a mantener durante un tiempo, lo que no es adecuado para la gobernabilidad. Según Esteban, la llegada del verano no va a generar un cambio de las circunstancias, de tal modo que «esto no lleva a ninguna parte«.

«El interés general lo que demanda es una convocatoria electoral. Debería preguntarse -el presidente- si al negarse a ello no está actuando desde un interés partidista y particular», ha enfatizado.

El dirigente jeltzale ha advertido además que, aunque se ponga el «foco» en las formaciones que han venido apoyando la continuidad de la legislatura, donde debe estar realmente situado es sobre el presidente Sánchez.

«No cerrar los ojos»

Ha apelado por ello a la responsabilidad de todos, «sobre todo del presidente», al que ha pedido que no se comporte como «el avestruz, cerrando los ojos y haciendo como que no pasa nada«. «En la última semana han pasado muchas cosas y van a pasar más», ha vaticinado.

Por último, y cuestionado por la actuación del juez Santiago Pedraz, que investiga una presunta trama para desestabilizar causas judiciales que afectan al PSOE o al Gobierno, Esteban ha manifestado que de confirmarse no sería «aceptable».