Kirian Rodríguez, jugador de la UD Las Palmas, dice que el equipo gallego, ya ascendido, «va a ir a ganar por respeto a la competición y no lo pondrá fácil»

Kirian Rodríguez, jugador de la UD Las Palmas.

El jugador de la UD Las Palmas Kirian Rodríguez ha asegurado que el partido del próximo domingo ante el Deportivo de La Coruña en el estadio de Riazor sí será una final y no conseguir el ascenso a Primera División en esta temporada sería un fracaso.

A tres días de disputar en Riazor un encuentro que podría permitirle al equipo amarillo entrar en las eliminatorias de promoción, el centrocampista tinerfeño ha dicho que afronta el choque «con mucha ilusión» y cree que el equipo gallego, ya ascendido, «va a ir a ganar» por respeto a la competición, y no lo pondrá fácil.

«Ahora sí es una final, porque es el último partido antes de que pueda venir algo más bonito, todos nos hacemos futbolistas para jugar este tipo de partidos y disfrutar de estas emociones; no hay presión, esto es algo divertidísimo», ha subrayado en conferencia de prensa. Por el contrario, no ha escondido que acabar el curso sin el premio del ascenso «sería un fracaso«, porque su objetivo es «devolver a la Unión Deportiva a Primera División».

En ese sentido, ha recordado que personalmente nunca lo ha conseguido a través de la promoción, y quiere demostrarse a sí mismo «que también se puede lograr así».

En otro ejercicio de sinceridad, el capitán del conjunto grancanario ha admitido que el empate en casa del pasado domingo ante el Real Zaragoza (1-1) fue «una cagada«, pero ha recordado que el equipo «sigue dependiendo de sí mismo» y eso es «lo más importante, lo que podemos controlar».

Competición diferente

Además, considera que las eliminatorias por el ascenso son «una competición totalmente diferente» y todos los equipos tendrían que «dar un paso adelante»; en el caso de la Unión Deportiva, «ser más compactos y duros en ambas áreas».

La afición ha mostrado su descontento en algunos de los últimos encuentros en el Estadio de Gran Canaria por el juego del equipo amarillo, y Kirian entiende esa reacción.

«Hay que ser exigentes si queremos subir a Primera División. La afición es soberana y pide un poco más a los jugadores, pero en los momentos importantes, cuando hay un objetivo bonito, es cuando más nos unimos todos», ha recordado.

En lo que respecta a su estado físico, un año después de recibir el autotrasplante, celebra que su cuerpo esté respondiendo, con buenos resultados de las últimas analíticas, y se encuentre «al ochenta o novena por ciento» de su máximo rendimiento, justo cuando llega la fase decisiva del campeonato, con la posibilidad de disputar la promoción de ascenso.