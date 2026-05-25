La cadena pública autonómica estrena las dos producciones este miércoles a partir de las 22:30 horas, coincidiendo con la convocatoria del jugador tinerfeño para el Mundial 2026

Televisión Canaria estrena este miércoles 27 de mayo a las 22:30 horas «Pedri. Fútbol con acento canario», una pieza audiovisual que coincide con la reciente confirmación oficial de la presencia del centrocampista tinerfeño y de Yeremy Pino en la lista definitiva de la Selección Española para el Mundial de 2026.

La pieza, realizada por la productora Somos Complot bajo la dirección de Samuel Oria, se articula en torno a una entrevista exclusiva realizada en Barcelona donde el deportista reflexiona sobre su trayectoria, sus raíces y su papel como representante del Archipiélago en el Mundial.

El periodista Manoj Daswani y Pedri durante la grabación de la entrevista.

Entrevista exclusiva y arraigo a las Islas

El periodista Manoj Daswani, encargado de conducir la conversación con Pedri en Barcelona, destaca el valor de que el futbolista haya elegido hablar directamente para su entorno de origen. En este contexto, afirma que «dice mucho de él que quisiera dar esta entrevista para que se vea en su tierra. Tiene centenares de peticiones que le llegan cada temporada desde todos los países del mundo, pero en esta ocasión habla para Canarias y lo hace con el acento que no ha perdido«. Daswani, quien ya había entrevistado con anterioridad al jugador -una de ellas tras los Juegos Olímpicos de Tokio-, añade que en este tercer encuentro el público descubrirá las opiniones de Pedri en cuanto a «su paso crucial por la UD Las Palmas, las toneladas de cariño que recibe desde su tierra, al Barça, a la selección, al Mundial e incluso sobre aspectos más desconocidos como sus inversiones en Canarias». En el transcurso de la grabación, el futbolista comparte además las expresiones tradicionales canarias que utiliza habitualmente en los vestuarios para dar a conocer la idiosincrasia del Archipiélago.

Por su parte, el director del proyecto, Samuel Oria, señala que el formato busca profundizar en la identidad isleña más allá del plano profesional, con entrevistas a personas de su entorno. «Nos sabía a poco mostrar solo ese encuentro, faltaba ponerle el acento. Y ese acento lo conseguimos gracias a sus amigos, a sus exequipos y a la huella feliz que deja Pedri allá por donde pasa», señala.

Es por ello que la estructura de la pieza combina las declaraciones del protagonista con intervenciones de personas clave en su etapa formativa, configurando lo que Oria define como «un puzle con emoción e identidad, pero sobre todo con acento canario». El centrocampista tinerfeño afronta esta cita mundialista consolidado como una de las piezas fundamentales del esquema nacional, avalado por una trayectoria de más de 150 partidos oficiales en la élite con el FC Barcelona y más de una treintena de internacionalidades absolutas. El futbolista ha sumado goles decisivos tanto en la competición doméstica como en torneos europeos, factores que lo sitúan en la primera línea del fútbol internacional y como uno de los líderes técnicos del equipo para el torneo de 2026.

Homenaje a la trayectoria de Diego Armando Maradona

La noche dedicada a grandes figuras del fútbol de la cadena pública la completará la emisión del documental «El día que Maradona jugó desde el cielo» a las 23:20 horas. Producida por la entidad RG Eventos, este trabajo detalla un hito histórico acontecido en noviembre de 1987 con motivo del 50º aniversario del club Al-Ahli, cita en la que el futbolista argentino Diego Armando Maradona disputó un encuentro amistoso en Jeddah frente al Brondby IF de Dinamarca. El documental, de 30 minutos de duración, expone los pormenores de aquel partido que finalizó con un marcador de cinco goles a dos, incluyendo dos tantos de Maradona frente a figuras internacionales de la talla de Peter Schmeichel y Vilfort.

Cartel del documental ‘El día que Maradona jugó desde el cielo’.

El argumento central recoge el testimonio de profesionales como el entrenador Xavi Hernández, el jugador Marcos Rojo, el excompañero del FC Barcelona Julio Alberto o su hermano Lalo Maradona. El proyecto, impulsado tras el fallecimiento del futbolista en el año 2020 por el promotor deportivo y empresario tinerfeño Rayco García, desvela además cómo se gestó la organización del partido homenaje ‘Maradona Cup’ entre el FC Barcelona y el Boca Juniors, celebrado en el estadio Mrsool Park de Riyadh el 14 de diciembre de 2021.

Ambas producciones audiovisuales estarán disponibles para los espectadores de forma simultánea a través de la emisión convencional de Televisión Canaria y en el repositorio digital de la plataforma de transmisión libre Canarias Play. A través de la emisión de estos proyectos documentales, la televisión pública autonómica mantiene su línea de divulgación de la identidad del Archipiélago mediante el seguimiento de sus principales referentes deportivos actuales, compaginando dicha labor con la difusión de contenidos de interés histórico y alcance internacional para toda la audiencia de las Islas.