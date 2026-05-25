Costa Adeje Tenerife vs Deportivo ABANCA | J30 Liga F 25-26

Costa Adeje Tenerife vs Deportivo ABANCA. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este domingo 31 de mayo. Partido correspondiente a la J30 de la Liga F. Se puede seguir en directo en rtvc.es

Costa Adeje Tenerife y Deportivo ABANCA se enfrentan este domingo 31 de mayo, a partir de las 12:00 (hora canaria) en la Estadio Heliodoro Rodríguez López. El encuentro corresponde a la jornada 30 de LaLiga F Moeve.

Costa Adeje Tenerife vs Deportivo ABANCA | J30 Liga F

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto blanquiazul llega al duelo tras perder por 1-3 en casa ante el FC Barcelona. El equipo de Yerai Martín se encuentra en la quinta posición de la tabla.

Por su parte, el Deportivo ABANCA ganó 0-1 en el partido de liga ante el Athletic Club. El equipo se encuentra undécimo con 30 puntos.

Posiciones en la clasificación de Costa Adeje Tenerife y Deportivo ABANCA

En la clasificación, el Tenerife es quinto con 50 puntos. Por su parte, el equipo gallego ocupa la undécima posición, con 30 puntos, veinte menos que el Costa Adeje Tenerife.

Últimos enfrentamientos entre Costa Adeje Tenerife y Deportivo ABANCA

De los últimos cinco partidos que se han enfrentado el Costa Adeje Tenerife y el Deportivo ABANCA, el Costa Adeje Tenerife ha ganado dos y los otros tres acabaron en empate. El equipo tinerfeño llega al encuentro con un balance de dos partidos ganados de los últimos cinco, habiendo empatado otros dos y perdido el último. Sin embargo, el equipo gallego llega a este enfrentamiento tras haber ganado dos de sus últimos cinco partidos, empatado otro y perdido los otros dos.

Alineaciones del Costa Adeje Tenerife y Deportivo ABANCA

Retransmisión en RTVC

Televisión Canaria ofrecerá este domingo 31 de mayo la retransmisión en directo del encuentro de la 30ª jornada de Liga F entre el Costa Adeje Tenerife y el Deportivo ABANCA.

La retransmisión podrá seguirse en directo por TDT en Televisión Canaria, en Canarias Play y a través de la web rtvc.es (con señal geobloqueada).

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