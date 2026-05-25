El sector reclama adaptar la normativa europea a la flota canaria, exigen corregir los pesajes en la lonja oficial del puerto

Un pescador de Fuerteventura denuncia una sanción reciente en el puerto local por superar el margen del 10 % permitido. Las pequeñas embarcaciones carecen de básculas homologadas a bordo para pesar el pescado. Por ello, el sector exige adaptar urgentemente la estricta normativa europea.

Informa: Redacción Informativos RTVC

La multa llega por una diferencia de 381 kilos entre la declaración inicial y la báscula. En consecuencia, los marineros muestran una gran preocupación por el futuro del sector artesanal en las islas.

El problema del pesaje a bordo

Lorenzo Brito, presidente de la Federación Regional de Cofradías, critica duramente esta medida punitiva. De hecho, afirma que los pescadores calculan las capturas a ojo durante la faena diaria.

Además, Brito explica que las barcas pequeñas no tienen sistemas de pesaje homologados. Por lo tanto, el presidente considera una estupidez el trato que reciben actualmente los marineros canarios.

El patrón también aclara que no realizan pesca ilegal ni usan artes prohibidas. Simplemente, los pescadores cometen equivocaciones normales al estimar el peso mirando el pescado a bordo.

Reivindicaciones del sector pesquero

Por este motivo, el sector pide permiso para corregir las estimaciones iniciales. Quieren realizar estas modificaciones cuando el pescado llega finalmente a la lonja oficial. Allí disponen de una báscula certificada para conocer el peso exacto.

Adicionalmente, Brito subraya la necesidad de cambiar la norma para proteger a los barcos pequeños. Así, exige que las autoridades reconozcan el absurdo que cometen con este sector canario. «Que nos dejen corregir el diario los errores», añade el presidente de la cofradía.

Finalmente, los pescadores sienten miedo por el impacto de estas duras multas. Temen que estas sanciones destruyan definitivamente el relevo generacional en las islas. Por consiguiente, peligra gravemente el futuro de toda la pesca artesanal en Canarias.