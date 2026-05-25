Canarias refuerza Protección Civil con 22 profesionales especializados

14 gestores de Protección Civil y 6 técnicos, junto a un responsable, darán soporte a la Dirección General de Emergencias

El Gobierno de Canarias incorpora a 22 expertos para fortalecer el Sistema de Protección Civil autonómico. El Ejecutivo autonómico toma esta medida para mejorar la coordinación y la respuesta operativa ante los posibles riesgos. Estos trabajadores apoyarán a la Dirección General de Emergencias y al sistema operativo. Además, consolidarán una gestión pública mucho más eficiente y coordinada.

Informa: Redacción Informativos RTVC

Esta nueva incorporación impulsa de inmediato la modernización del sistema canario de emergencias. Además, el Ejecutivo autonómico fortalece las estructuras operativas para lograr una gestión excelente.

Manuel Miranda, consejero de Política Territorial, destacó la gran importancia de este avance para la seguridad ciudadana. Por consiguiente, Canarias transita hacia un modelo de gestión mucho más profesionalizado y moderno.

El Gobierno prepara ya la futura Ley del Sistema de Protección Civil y Emergencias. En consecuencia, el Ejecutivo sacará pronto el nuevo texto legal a consulta pública.

Funciones de los gestores

14 gestores trabajarán en las distintas salas del Centro Coordinador de Emergencias CECOES 112. Igualmente, el departamento organizará turnos para garantizar presencia operativa durante las 24 horas.

Estos profesionales darán apoyo técnico directo a la Dirección General de Emergencias. También realizarán el seguimiento detallado de todos los riesgos de Protección Civil.

Finalmente, el personal implementará los distintos procedimientos de los planes de emergencia. Además, estos profesionales actuarán en el Centro de Coordinación Operativa (CECOP) cuando el Ejecutivo active planes específicos.

Tareas de los técnicos

Los 6 técnicos apoyarán la constante actualización de los planes de emergencia vigentes. Por otra parte, elaborarán nuevos instrumentos vitales para afrontar los riesgos emergentes.

El equipo técnico realizará el seguimiento de los planes de seguridad municipales e insulares. De igual forma, los expertos participarán activamente en la validación de planes de autoprotección.

Estos trabajadores colaborarán con los distintos centros operativos de coordinación según la emergencia.