La encíclica «Magnifica Humanitas» alerta sobre el peligro de esta nueva tecnología y el pontífice apela a la protección de la dignidad humana

La inteligencia artificial «no es neutral», advierte el papa León XIV en su primera encíclica «Magnifica Humanitas», dedicada a la protección de la dignidad humana en la era de la IA, donde alerta del peligro de que esta tecnología «se concentre en pocas manos».

León XIV publica su primera encíclica y advierte que la IA se concentra en pocas manos. Imagen de Vatican Media

En el primer gran documento de su pontificado, publicado este lunes, León XIV, matemático y canonista, sigue los pasos de la Rerum Novarum de León XIII para actualizar la Doctrina Social de la Iglesia ante uno de los principales retos de la época contemporánea: la inteligencia artificial.

Ante esta nueva revolución, el papa reclama «un orden social justo en la era digital», «marcos jurídicos adecuados», «reglas justas» y «mecanismos de protección eficaces».

Una relectura, no una condena

Entre sus primeras reflexiones en las 110 paginas del documento sostiene que «las innovaciones tecnológicas —incluida la inteligencia artificial— no son neutrales; pueden aumentar la participación y la justicia, o ampliar las desigualdades, el control y la exclusión«.

Sobre la IA, León XIV advierte de «usos evidentemente antihumanos, como la manipulación de la información o la violación de la privacidad«, y también de un engaño más sutil cuando los sistemas, «presentándose como neutrales y objetivos, reflejan y refuerzan estereotipos o posiciones ideológicas de quienes los han diseñado y programado».

El texto no es un tratado técnico sobre la IA ni tampoco una condena a las nuevas tecnologías, de las que aprecia su valor, sino una relectura de la Doctrina Social de la Iglesia aplicada a esta nueva revolución digital ante el riesgo de que se extienda el transhumanismo.

El papa León XIV en la basílica de San Pedro. EFE/EPA/Vatican Media

Crítica al poder

El pontífice estadounidense subraya que las nuevas tecnologías —patentes, algoritmos, plataformas digitales, infraestructuras, datos— «quedan concentrados en las manos de unos pocos, sin adecuadas formas de intercambio y de acceso».

El sumo pontífice hace referencia a empresas y plataformas que absorben esas competencias, datos y capacidad decisional quienes definen «condiciones de acceso, reglas de visibilidad, formas de relación e incluso oportunidades económicas».

«Cuando un poder de tal magnitud se concentra en pocas manos, tiende a hacerse opaco y a eludir el control público, y crece el riesgo de un desarrollo distorsionado que provoca nuevas dependencias, exclusiones, manipulaciones y desigualdades», advierte.

Por otro lado, el Obispo de Roma aboga por «un orden social justo en la era digital» que garantice «acceso igualitario a las oportunidades, proteja a los más pequeños y a los más frágiles, se oponga al odio y a la desinformación, y someta a control público el uso de los datos y de las tecnologías, de modo que el criterio no sea sólo el beneficio sino la dignidad de cada persona y el bien de los pueblos«.

EFE/Fabio Frustaci

Pide responsabilidad y control

Para que la IA respete la dignidad humana, el papa reclama «responsabilidades» claras de quienes la crean y también «marcos jurídicos adecuados, vigilancia independiente, educación de los usuarios, una política que no renuncie a su tarea», porque si no «el cambio será gobernado sólo por lógicas tecnocráticas».

Por otro lado, León XIV advierte de «fenómenos de captación, chantaje y explotación sexual de menores, que se vuelven más insidiosos por el uso de perfiles falsos, de algoritmos que amplifican contactos peligrosos y de herramientas de IA capaces de manipular imágenes y vídeos».

También señala que «tener un teléfono móvil personal demasiado pronto y utilizarlo sin el control de los adultos puede acentuar la fragilidad y favorecer las adicciones en los jóvenes», exponiéndolos a aislamiento, ciberacoso y presiones para compartir imágenes íntimas o datos sensibles.

Por ello, el sumo pontífice pide límites de edad y mayor responsabilidad de los proveedores.

También aborda el mundo del trabajo, donde «contrariamente a los beneficios anunciados sobre la IA, los enfoques actuales de la tecnología pueden paradójicamente desespecializar a los trabajadores, someterlos a una vigilancia automatizada y relegarlos a tareas rígidas y repetitivas».

Por ello, insta a que «toda introducción de automatización y de IA debería ir acompañada de medidas verificables de protección del empleo, de recualificación y de participación de los trabajadores, para que la tecnología se oriente a liberar tiempo y capacidades humanas, no a generar exclusión».