Unos 200 herreños se espera que se movilicen hasta la isla capitalina el 12 de junio

El Hierro ya se prepara para un evento histórico, la visita del papa León XIV a Tenerife. Cerca de 200 personas participarán en una peregrinación histórica para asistir a la misa papal que se celebrará el próximo 12 de junio.

La iniciativa ha despertado una amplia respuesta en las parroquias de la zona, donde las ocho comunidades insulares trabajan de forma coordinada en un operativo especial para facilitar el desplazamiento de los fieles.

Ruta preparada con ilusión

La organización del viaje ha contado con la colaboración de distintas instituciones y de la naviera Fred Olsen, que ha habilitado una ruta adicional para permitir que los peregrinos puedan llegar a tiempo al encuentro con el sumo pontífice.

«El barco saldrá a las cinco y media de la mañana y el regreso está previsto a las seis de la tarde», afirma Juan Rodríguez, arcipreste de El Hierro, en una jornada diseñada al detalle.

El Hierro organizará una peregrinación histórica a Tenerife para asistir a la misa papal. El papa León XIV. EFE/EPA/Angelo Carconi/ Archivo

“Con la facilidad que nos han puesto de ir a verlo, para mí es espectacular. Yo ya no pido más«, asegura una vecina. «Me emocionaría si llego a verlo cerca, pero bueno, me conformo con verlo”, añade otra de las peregrinas, reflejando la gran ilusión por este evento.

La peregrinación reunirá a personas de todas las edades, desde jóvenes hasta mayores, unidos por un mismo objetivo. “Tengo 17 años y ver al papa con 17 años, supongo que será un recuerdo muy bonito”, comenta otro de los asistentes.

Más allá del carácter religioso, la expedición también quiere transmitir un mensaje de solidaridad y acogida desde una isla marcada por la realidad migratoria, reforzando así el sentido social de la visita y la unión entre comunidades.