El CD Tenerife presenta su camiseta para la temporada 2026-2027

El CD Tenerife ha presentado la primera camiseta de la equipación para la temporada 2026-2027. Las olas del océano han sido la inspiración para Macron

El CD Tenerife ha presentado su camiseta de la primera equipación para la temporada 2026-2027. Las olas del océano han sido la inspiración para la marca Macron, en la primera camiseta blanquiazul que producen.

La primera camiseta de Macron para el CD Tenerife se ha inspirado en las olas del océano, según ha anunciado el nuevo socio técnico del club / Macron

Las olas del océano Atlántico son la inspiración

Esta será la camiseta del club blanquiazul a su regreso a LaLiga Hypermotion. Una nueva temporada que estrena nueva imagen con el nuevo socio técnico del club.

Según ha explicado la marca Macron, a través de sus redes sociales, la nueva equipación local 2026/27 se inspira en «el océano Atlántico. Sus olas, su fuerza y ​​su movimiento constante constituyen el eje central de un diseño que expresa sentido de pertenencia, identidad y la conexión del club con la isla». Además añadan que se «rinde homenaje a uno de los rasgos naturales distintivos de Tenerife, una presencia constante que moldea su paisaje, su cultura y su vida cotidiana. Así, las líneas fluidas inspiradas en el movimiento del mar se convierten en un símbolo de la energía y el espíritu colectivo que unen al equipo, a la afición y a la comunidad local».

La nueva equipación local 2026/27 del CD Tenerife está confeccionada con Eco Knit Energy, un tejido innovador de la gama Eco Fabric de Macron, fabricado a partir de poliéster 100 % reciclado posconsumo.

Detalle del escudo de la camiseta del CD Tenerife para la temporada 2026-2027 / Macron

El club blanquiazul tiene pendiente presentar la segunda y tercera equipación.