La internacional española que ha sido campeona del Mundo y subcampeona de Europa en 2022 con la sub-17, llega procedente del Atlético de Madrid B para reforzar el lateral derecho del conjunto dirigido por Adrián Albéniz

Naara Miranda, primer fichaje del CD Tenerife Femenino B para la temporada 2026/27.

El CD Tenerife Femenino continúa dando forma a la plantilla de su primer filial de cara a la temporada 2026/27 con la incorporación de Naara Miranda, que se convierte en el primer fichaje del CD Tenerife Femenino B para el nuevo curso.

La lateral derecha santanderina llega procedente del Atlético de Madrid B para reforzar al conjunto blanquiazul, que volverá a competir en Primera Federación bajo las órdenes de Adrián Albéniz.

Naara Miranda (Santander, 28 de marzo de 2005) inició su formación en las categorías inferiores del Reocín Racing antes de incorporarse al Racing Féminas, donde debutó con el primer equipo siendo todavía muy joven.

Posteriormente continuó su progresión en el Madrid CFF B y en el Atlético de Madrid B, acumulando experiencia en una de las canteras de mayor nivel del fútbol femenino nacional. Su crecimiento deportivo la llevó además a formar parte de la dinámica del primer equipo del Atlético de Madrid, con el que llegó a debutar en la UEFA Women’s Champions League, un hito que confirma la proyección de una futbolista acostumbrada a desenvolverse en escenarios de máxima exigencia.

Ámbito Internacional

En el ámbito internacional, Naara fue una de las integrantes de la selección española sub-17 que firmó un año histórico en 2022, proclamándose campeona del Mundo y subcampeona de Europa, formando parte de una de las generaciones más exitosas del fútbol base español.

El director deportivo del CD Tenerife Femenino, Jordi Torres, valoró muy positivamente su incorporación. “Naara es una jugadora que conocemos desde que inició sus primeros pasos en el primer equipo del Racing Féminas, desde entonces ha seguido una gran progresión en grandes canteras del fútbol femenino nacional, era una posición clave de reforzar y que haya visto en nosotros un gran lugar para seguir su carrera nos llena de orgullo y satisfacción”.

Con la incorporación de Naara Miranda, el CD Tenerife Femenino B incorpora «talento, juventud y experiencia competitiva a un proyecto que afronta con ilusión su segunda temporada en Primera Federación, después de completar un brillante estreno en la categoría con una meritoria quinta posición». El conjunto dirigido por Adrián Albéniz asegura que continuará «apostando por el desarrollo de jóvenes futbolistas y por consolidarse como un paso fundamental en la formación de jugadoras preparadas para dar el salto al primer equipo».