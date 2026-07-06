El nuevo futbolista blanquiazul llega a la Isla procedente del Cádiz CF y cuenta con experiencia tanto en LaLiga Hypermotion como en Primera Federación

El CD Tenerife incorpora a Jorge Moreno a la plantilla / CD Tenerife

Jorge Moreno San Vidal (25/7/2001, Tres Cantos, Madrid) y el CD Tenerife han alcanzado un acuerdo para que el defensa madrileño se convierta en nuevo jugador blanquiazul de cara a las dos próximas temporadas.

Su trayectoria futbolística

Formado en la cantera del Rayo Vallecano, y a pesar de su juventud, completó una destacada etapa en Primera Federación, defendiendo las camisetas de la Cultural y Deportiva Leonesa —con la que anotó tres goles—, el Córdoba CF y Osasuna Promesas —un tanto—, hasta superar los 90 encuentros en dicha competición.

Fue precisamente como integrante de CA Osasuna cuando tuvo la oportunidad de debutar en la máxima categoría del fútbol español, durante la temporada 2023/2024, en un encuentro disputado como visitante ante el Athletic Club de Bilbao, en San Mamés (2-2).

Sus dos últimas experiencias han sido ya en LaLiga Hypermotion. Primero, en las filas del FC Cartagena, con el que disputó 26 partidos oficiales —23 de Liga y tres de la Copa SM el Rey—. Más recientemente, formó parte de la plantilla del Cádiz CF, donde participó en 21 compromisos oficiales —19 de competición liguera y dos coperos—, además de anotar un gol.

El nuevo central del Tenerife

Jorge Moreno es un defensa central que también puede actuar en la posición de lateral. Se trata de un futbolista joven, con margen de crecimiento, intensidad defensiva y una notable capacidad física, hasta el punto de registrar uno de los índices de velocidad más altos de LaLiga Hypermotion. A partir de ahí, se suma al proyecto blanquiazul con la firme intención de dar continuidad a la constante mejoría que viene describiendo su trayectoria.

El CD Tenerife aprovecha la ocasión para dar la bienvenida a Jorge Moreno, al tiempo que le desea toda clase de éxitos deportivos y personales durante su etapa en la Isla.