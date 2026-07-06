La internacional polaca reforzará el centro de la red del equipo grancanario tras competir la pasada campaña en el Club Voleibol Melilla

Justyna Łukasik completa la nómina de centrales del CV Emalsa / CV Emalsa

El CV Emalsa Gran Canaria ha anunciado este lunes que ha alcanzado un acuerdo para la incorporación de la central polaca Justyna Łukasik, que completará la nómina de centrales del conjunto amarillo para la temporada 2026-2027.

Su trayectoria

La jugadora, de 33 años, llega procedente del Club Voleibol Melilla, donde ha competido en la última temporada en la Liga española, y tratará de aportar su experiencia y solidez en el centro de la red, posición que compartirá con la cubana Laura Suárez, Jéssica Akamere y la joven Inés Ignacio.

Łukasik cuenta con una dilatada trayectoria en el voleibol europeo, habiendo desarrollado gran parte de su carrera en la liga polaca, «una de las más competitivas del continente», donde defendió los colores de clubes como Atom Trefl Sopot, Chemik Police, Legionovia Legionowo o Radomka Radom, entre otros.

La central también ha sumado experiencia en competiciones internacionales tras su paso por las ligas de Francia y Rumanía, lo que «refuerza su perfil como jugadora experimentada y con conocimiento de diferentes estilos de juego en el voleibol europeo», destacan desde la entidad.

Un proyecto reforzado

Con su incorporación, el CV Emalsa Gran Canaria suma una jugadora con «liderazgo, experiencia y capacidad para aportar estabilidad y solidez en la red», reforzando así su plantilla de cara a una temporada exigente en la élite del voleibol nacional.

La llegada de la central es la sexta incorporación del CV Emalsa Gran Canaria tras el fichaje de la peruana Magui Frías, Jéssica Akamere, Marga Pizà, la venezolana Viki Vivas y la brasileña Heloiza Pereira, además de las renovaciones de la cubana Laura Suárez, Belly Meñana, Petra Indrová, Jessica Goyanes e Inés Ignacio.

En el apartado de salidas, han dicho adiós a la disciplina amarilla Ajack Malual, Blanca Arcos, la boliviana Fernanda Maida, la brasileña Marina Scherer, la opuesta estadounidense Katie Corelli y su compatriota Meg Brown.