El Hierro, La Palma, La Gomera y Gran Canaria están además en alerta por riesgo de incendios forestales

Imagen: RTVC

Aunque no se ha considerado aún como ola de calor, lo cierto es que Canarias empieza la semana con temperaturas altas propias del verano pero intensas para estos primeros días de julio.

Todas las islas están desde ayer domingo en prealerta por calor pero este lunes se ha sumado además la alerta por temperaturas máximas. Estaba vigente además un aviso naranja de la Aemet para Gran Canaria que este martes y miércoles podría alcanzar los 40 grados en medianías y zonas altas de la isla.

Altas temperaturas este lunes

A mediodía de este lunes, 6 de julio, ya se han alcanzado valores importantes en todas las islas. Así, se han constatado 37 grados en algunas zonas de Gran Canaria, 34 en La Gomera, 33 en Tenerife y La Palma y 30 en puntos de El Hierro, Lanzarote y Fuerteventura.

El Gobierno de Canarias asegura que una masa de aire cálido y seco, de origen continental africano, está afectando al archipiélago, con especial intensidad en las medianías y cumbres de las islas montañosas, así como en el interior de las islas orientales. La intrusión de aire continental africano podrá ir acompañada de calima, sin que se prevean concentraciones significativas de polvo en superficie.

Esta situación se mantendrá, al menos, hasta el viernes, cuando «se prevé un descenso progresivo de las temperaturas, aún pendiente de confirmación en función de la evolución de los modelos meteorológicos».

En las primeras horas de la tarde del día de hoy se prevén temperaturas por encima de los 37ºC en amplios sectores de las cumbres y medianías altas del oeste y sur de Gran Canaria, incluyendo la caldera de Tejeda, pudiendo alcanzarse puntualmente hasta los 40ºC. Ya desde la mañana del martes, y aún más el miércoles, el fenómeno se extenderá por amplias zonas de las medianías del norte de Gran Canaria, donde podrán alcanzarse los 36ºC.

En el interior de la mitad sur de Fuerteventura, así como en los valles y cuchillos de la costa este podrán alcanzarse desde el lunes los 36ºC, con algunas zonas llegando a 38ºC, e incluso más puntualmente a los 40ºC. Desde la mañana del martes, y aún más el miércoles, el fenómeno se extenderá por los llanos interiores de la isla, donde se esperan registros de hasta 38ºC.

Riesgo de incendios forestales

Además de las altas temperaturas, la dirección general de Emergencias del Gobierno de Canarias ha establecido desde hoy la alerta por riesgo de incendios forestales para El Hierro, La Palma, La Gomera (en la vertiente norte por encima de los 400 metros) y Gran Canaria por encima de los 400 metros.

El Gobierno asegura que en Tenerife podrán alcanzarse y superarse los 34ºC en amplias zonas de las medianías y cumbres del sur y oeste desde el lunes. Para el martes y miércoles las previsiones muestran una intensificación del episodio, con temperaturas de 36-38ºC en sectores de las medianías y cumbres, pudiendo alcanzarse valores superiores de forma muy localizada en la cordillera dorsal y las cumbres de Teno.

En La Gomera se espera alcanzar los 34ºC en las cumbres de la isla durante las primeras horas de la tarde del lunes, pudiendo alcanzarse localmente los 38ºC. A lo largo del martes y miércoles pueden esperarse temperaturas de 36ºC de manera generalizada en toda la zona de cumbres, con zonas donde se alcanzarán los 38ºC, llegando el calor (34ºC) hasta zonas más bajas de la mitad sur, cercanas incluso a la zona de costa.

En El Hierro y La Palma las condiciones serán algo más frescas, pero aun así podrán alcanzarse y superarse los 32ºC en las cumbres de estas dos islas a lo largo del lunes, llegándose a los 34ºC en el interior de La Caldera de Taburiente y las medianías del nordeste de El Hierro. Durante el martes y miércoles podrán alcanzarse los 34-36 ºC en amplias zonas de medianías y cumbres, con valores superiores de forma puntual en sectores del nordeste de El Hierro y de La Caldera de Taburiente.

En las costas del norte podrá mantenerse una estrecha capa de aire marítimo, húmedo y fresco, por donde seguirán soplando los alisios, pero en amplias zonas de la capa superior cálida la humedad relativa se mantendrá en valores inferiores al 30%. En esta capa superior habrá vientos flojos del este y sureste, que podrán ser localmente moderados a lo largo del martes, y que rolarán al nordeste, norte e incluso noroeste, según los sectores, a partir del jueves. Los distintos productos meteorológicos analizados muestran una evolución coherente con un incremento progresivo del riesgo de incendio forestal durante los próximos días, especialmente el martes y miércoles.

Por ello, la situación será objeto de seguimiento permanente, pudiendo actualizarse el ámbito territorial de la Alerta INFOCA en función de la evolución de las predicciones meteorológicas y de los índices de riesgo.