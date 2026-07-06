Érika González, nuevo fichaje del Costa Adeje Tenerife

La centrocampista ofensiva, procedente del Levante UD y campeona de Europa Sub-19 con España, se convierte en el sexto fichaje del Costa Adeje Tenerife Egatesa para la temporada 2026/27.

El Costa Adeje Tenerife Egatesa continúa dando forma a su plantilla de cara a la temporada 2026/27 con la incorporación de Érika González. La futbolista asturiana se convierte en el sexto refuerzo del conjunto dirigido por Yerai Martín, que suma a una de las centrocampistas ofensivas con mayor proyección del fútbol español para seguir consolidando un proyecto competitivo en Liga F Moeve.

La llegada de Érika supone un importante refuerzo para la parcela ofensiva del centro del campo, gracias a una futbolista que ya ha demostrado su capacidad para rendir al máximo nivel pese a su juventud.

Érika González (Colombres, Asturias, 31 de agosto de 2004) aterriza en la isla procedente del Levante UD, club al que llegó en la temporada 2021/22 para reforzar el equipo filial. Su progresión fue inmediata y ese mismo curso debutó con el primer equipo, iniciando una trayectoria ascendente que la llevó a consolidarse como una de las futbolistas con mayor protagonismo del conjunto granota.

Sexto fichaje del verano

Durante cinco temporadas defendió la camiseta levantinista, disputando 110 encuentros oficiales, anotando 25 goles y llegando a ser una de las capitanas. En el plano internacional, ha sido una habitual en las categorías inferiores de la selección española, formando parte del combinado que conquistó el Campeonato de Europa Sub-19 en 2023, uno de los mayores éxitos recientes del fútbol base nacional.

Mediapunta con capacidad para actuar también como centrocampista ofensiva, Érika destaca por su inteligencia para encontrar espacios entre líneas. También por su calidad técnica y su facilidad para incorporarse al ataque. Su visión de juego, llegada al área y capacidad goleadora la convierten en una futbolista determinante en los últimos metros, aportando creatividad, dinamismo y desequilibrio al juego ofensivo del equipo.

Para el director deportivo de la entidad, Jordi Torres, la incorporación de Érika supone «la llegada de una futbolista con un enorme potencial y un presente muy sólido. Pese a su juventud, ha demostrado liderazgo y capacidad para marcar diferencias en la Liga F. Estamos muy orgullosos de que nuestros caminos se unan para seguir creciendo juntos».

El Costa Adeje Tenerife Egatesa refuerza así la plantilla. El sexto fichaje del verano con una futbolista joven, ambiciosa y con experiencia en la máxima categoría, incorporando presente y futuro.