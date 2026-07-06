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Salvamento rescata y lleva a Lanzarote a 53 personas, 5 de ellas menores

RTVC / EFE
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La patera fue localizada al noreste de los Jameos del Agua, en el municipio de Haría, al norte de la isla

Hallan el cuerpo sin vida de una persona en la costa de Tenerife
Salvamar de Salvamento Marítimo.

Salvamento Marítimo rescató este domingo por la tarde a 53 personas. Entre ellas 5 menores de edad y tres mujeres, a las que desembarcó horas después en el muelle de Arrecife, la capital de Lanzarote.

El rescate de todas estas personas se produjo después de que los servicios de emergencia fueran alertados de la presencia de una embarcación precaria al noreste de los Jameos del Agua, en el municipio de Haría, al norte de la isla. Así lo ha detallado este lunes fuentes del 112.

Tras socorrer a todos los integrantes de esta expedición, Salvamento Marítimo los condujo al muelle de Los Mármoles, en Arrecife. Allí fueron desembarcados sobre las 23.30 horas.

Una vez en tierra, efectivos del Servicio de Urgencias Canario evacuó al hospital de la isla a dos hombres que presentaban patologías leves. 

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