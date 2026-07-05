Autoridades, representantes del cuerpo diplomático y miembros de la comunidad venezolana y canaria participaron en la misa de homenaje y solidaridad por Venezuela

La Catedral de La Laguna acoge una misa en memoria de las víctimas de los terremotos de Venezuela. Patricia Santana

La Catedral de San Cristóbal de La Laguna acogió este domingo una misa en memoria de las víctimas de los terremotos que han afectado a Venezuela y de todas las personas que sufren las consecuencias de esta tragedia.

La ceremonia estuvo presidida por el obispo de Tenerife y reunió a representantes institucionales, del cuerpo diplomático y a numerosos ciudadanos venezolanos y canarios.

Fernando Clavijo asistió a la ceremonia

El acto sirvió para expresar el apoyo y la cercanía del archipiélago con el pueblo venezolano, en un contexto marcado por los estrechos lazos históricos y familiares que unen a Canarias y Venezuela. Durante la celebración se recordó a las personas fallecidas y se trasladó un mensaje de solidaridad con los damnificados.

Entre las autoridades asistentes figuró el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, junto a otros representantes institucionales que quisieron sumarse a este homenaje y mostrar su respaldo a la comunidad venezolana.