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Autoridades, representantes del cuerpo diplomático y miembros de la comunidad venezolana y canaria participaron en la misa de homenaje y solidaridad por Venezuela
La Catedral de San Cristóbal de La Laguna acogió este domingo una misa en memoria de las víctimas de los terremotos que han afectado a Venezuela y de todas las personas que sufren las consecuencias de esta tragedia.
La ceremonia estuvo presidida por el obispo de Tenerife y reunió a representantes institucionales, del cuerpo diplomático y a numerosos ciudadanos venezolanos y canarios.
Fernando Clavijo asistió a la ceremonia
El acto sirvió para expresar el apoyo y la cercanía del archipiélago con el pueblo venezolano, en un contexto marcado por los estrechos lazos históricos y familiares que unen a Canarias y Venezuela. Durante la celebración se recordó a las personas fallecidas y se trasladó un mensaje de solidaridad con los damnificados.
Entre las autoridades asistentes figuró el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, junto a otros representantes institucionales que quisieron sumarse a este homenaje y mostrar su respaldo a la comunidad venezolana.