La tercera jornada del festival reunió a miles de asistentes en el Estadio de Gran Canaria con una noche marcada por el pop español y la aparición sorpresa de Quevedo

Aitana, Alejandro Sanz y Dani Martín conquistan el Granca Live Fest / Sheila Bolívar (RTVC)

El Granca Live Fest vivió este sábado 4 de julio una de las jornadas más esperadas de su quinta edición. El Estadio de Gran Canaria volvió a llenarse para disfrutar de un cartel encabezado por Alejandro Sanz, Dani Martín y Aitana, en una velada que terminó convirtiéndose en una auténtica celebración de la música española y que dejó uno de los momentos más memorables del festival con la aparición sorpresa de Quevedo sobre el escenario.

Dani Martín y Alejandro Sanz abren la gran noche

La programación arrancó con las actuaciones de Agua del Chorro y Grupo Frontera, antes de dar paso a dos de los artistas más esperados del día.

Dani Martín conectó desde el primer momento con el público gracias a un repertorio repleto de canciones que forman parte de la historia del pop español. El madrileño convirtió el Estadio de Gran Canaria en un gran coro, con miles de personas acompañando cada uno de sus éxitos.

Después llegó el turno de Alejandro Sanz, que protagonizó una actuación cargada de emoción, alternando sus temas más emblemáticos con canciones de su etapa más reciente. Su concierto volvió a demostrar por qué continúa siendo una de las grandes referencias de la música en español, protagonizando uno de los momentos más aplaudidos de la jornada.

La sorpresa de Quevedo desata la locura

Cuando Aitana afrontaba la recta final de su espectáculo, el público recibió la gran sorpresa de la noche. El artista grancanario Quevedo apareció inesperadamente sobre el escenario para interpretar junto a la cantante catalana Gran Vía, la colaboración que ambos lanzaron en 2024.

La actuación conjunta provocó una auténtica explosión de entusiasmo entre los asistentes, que corearon la canción de principio a fin. La complicidad entre ambos artistas y el simbolismo de que Quevedo actuara en su tierra convirtieron este instante en uno de los grandes recuerdos de esta edición del Granca Live Fest.

Aitana cierra una noche para el recuerdo

Aitana fue la encargada de poner el broche a la tercera jornada con un espectáculo de gran formato perteneciente a su gira «Cuarto Azul World Tour». La artista combinó un potente despliegue visual con algunos de sus mayores éxitos, ofreciendo un concierto que mantuvo la intensidad hasta el último minuto.

La aparición de Quevedo elevó aún más una actuación que ya había conectado plenamente con el público y terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del festival.

El festival encara su gran despedida

Tras el éxito de la jornada del sábado, el Granca Live Fest afronta este domingo su última cita con la actuación de Maroon 5, encargada de cerrar una edición que ha vuelto a reunir a algunos de los principales artistas nacionales e internacionales y que consolida al festival como uno de los grandes acontecimientos musicales del verano en Canarias.