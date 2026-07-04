El maestro dominicano hizo vibrar a miles de asistentes en la segunda jornada del Granca Live Fest, donde también brillaron con sus actuaciones Lola Índigo, Danny Ocean, Carlos Rivera y La Pantera

Juan Luis Guerra conquista el Granca Live Fest con una noche inolvidable / Sheila Bolívar (RTVC)

El Granca Live Fest vivió este viernes 3 de julio una de las jornadas más esperadas de su quinta edición con un absoluto protagonista: Juan Luis Guerra. El artista dominicano ofreció un concierto cargado de ritmo, emoción y complicidad con el público, confirmando por qué sigue siendo una de las grandes referencias de la música latina a nivel internacional.

Desde los primeros acordes, el Estadio de Gran Canaria se convirtió en una auténtica fiesta en la que miles de asistentes bailaron al ritmo de algunos de los grandes clásicos del cantante. Merengue, bachata y son fueron los ingredientes principales de una actuación en la que no faltaron algunos de sus temas más emblemáticos, coreados de principio a fin por un público completamente entregado.

La actuación de Guerra volvió a demostrar la vigencia de un artista que, tras décadas sobre los escenarios, continúa ofreciendo espectáculos de primer nivel y conectando con varias generaciones de seguidores.

Juan Luis Guerra conquista el Granca Live Fest con una noche inolvidable / Sheila Bolívar (RTVC)

Un cartel variado para todos los públicos

La programación del viernes reunió estilos muy diferentes que mantuvieron el ambiente festivo durante toda la jornada.

Lola Índigo volvió a desplegar su potente propuesta escénica combinando coreografías, efectos visuales y una sucesión de éxitos que hicieron cantar y bailar a los asistentes. La artista granadina confirmó su excelente momento dentro del panorama musical español.

La artista Lola Índigo en el Granca Live Fest / Sheila Bolívar (RTVC)

El venezolano Danny Ocean aportó el toque urbano y romántico de la noche con canciones convertidas ya en himnos internacionales, mientras que el mexicano Carlos Rivera conquistó al público con un repertorio cargado de sentimiento y una interpretación muy cercana.

La representación de la música urbana llegó de la mano del grancanario La Pantera, uno de los nombres emergentes del género, completando una jornada en la que también participaron los artistas Conjurer y Wendy Ruiz.

El cantante venezolano, Danny Ocean, sobre el escenario / Sheila Bolívar (RTVC)

Alejandro Sanz toma el relevo

Tras el éxito de la jornada del viernes, todas las miradas se centran ahora en el sábado 4 de julio, cuando Alejandro Sanz encabezará una de las noches más esperadas del festival.

El cantante madrileño compartirá cartel con Aitana, Dani Martín, Grupo Frontera, Agua del Chorro, Dani Calero y Quique Serra, en una programación que promete mantener el alto nivel de un Granca Live Fest que celebra este año su quinto aniversario con cuatro jornadas de música en directo.

Un festival consolidado

El Granca Live Fest continúa consolidándose como uno de los principales festivales musicales de España y el mayor evento de estas características en Canarias. Su apuesta por reunir artistas internacionales, grandes nombres del panorama nacional y talento emergente ha convertido la cita en uno de los acontecimientos culturales más importantes del verano, con miles de asistentes llegados de diferentes puntos del archipiélago, de la península y del extranjero.

La edición de 2026 incorpora una cuarta jornada de conciertos para celebrar el quinto aniversario del festival, ampliando una programación que volverá a culminar el domingo con la actuación de Maroon 5 como gran broche final.