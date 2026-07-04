La Laguna acoge el encuentro de ambos partidos para debatir sobre el futuro de las RUP en el próximo Marco Financiero Plurianual

El Partido Demócrata Europeo y Coalición Canaria abordan el futuro de las regiones ultraperiféricas

El Partido Demócrata Europeo (PDE) y Coalición Canaria (CC) celebrarán este 4 de julio, a las 10.00 horas, en el Espacio Mutua Tinerfeña de San Cristóbal de La Laguna, el encuentro «El futuro de las regiones ultraperiféricas en el próximo Marco Financiero Plurianual», con el apoyo financiero del Parlamento Europeo.

La jornada contó con la apertura institucional de Sandro Gozi, eurodiputado y secretario general del Partido Demócrata Europeo, y de Fernando Clavijo Batlle, presidente de Canarias, vicepresidente del PDE y secretario general de Coalición. El encuentro incluirá una mesa redonda sobre «Las RUP en el escenario europeo actual» y será clausurado por la eurodiputada vasca Oihane Agirregoitia, miembro de EAJ-PNV y del grupo Renew Europe.

Las RUP, en el centro del debate

David Toledo, secretario de Organización de CC, recuerda que “ante el nuevo marco financiero, Canarias no pide privilegios, exige que se reconozca su realidad. La lejanía, la insularidad y los sobrecostes no son circunstancias temporales, sino condiciones estructurales que deben tener una respuesta europea clara”. Para Coalición Canaria, este encuentro es una oportunidad para defender, junto al Partido Demócrata Europeo, una Europa que entienda mejor a sus territorios y que no deje atrás a quienes también son frontera, puente y voz de Europa en el mundo, señaló.

Fernando Clavijo en el encuentro «El futuro de las regiones ultraperiféricas en el próximo Marco Financiero Plurianual»

“Tal y como ha advertido nuestro secretario general y presidente de Canarias, Fernando Clavijo, la aprobación del MFP tal y como está planteado expulsaría de facto a estas regiones, al centralizar los fondos europeos”, advirtió Toledo, que explicó que este hecho desplazaría su aprovechamiento a la negociación con los estados respectivos, lo que dificulta enormemente la planificación y aplicación de los mismos.

Para Sandro Gozi, “las regiones ultraperiféricas no pueden ser tratadas como una excepción administrativa. Son territorios plenamente europeos y, al mismo tiempo, plataformas estratégicas para la proyección global de Europa”. Lo que llamamos regiones ultraperiféricas, en este nuevo marco global, “virarán a actores ultracentrales”, apuntó.

Compromiso con las RUP

Este acto confirma la atención constante del Partido Demócrata Europeo hacia las regiones ultraperiféricas y sus necesidades específicas. Una prioridad política que se ha visto reflejada recientemente con la visita de Sandro Gozi a Martinica y, posteriormente, en un evento celebrado en Madeira, Portugal, junto al partido Juntos Pelo Povo. “Para el PDE, las RUP no son una cuestión periférica, sino una parte esencial del proyecto europeo y de su presencia en el mundo”, insistió Gozi.

Esas visitas, y esta cita en Canarias forman parte de un mismo compromiso, “dar más voz, más reconocimiento y más fuerza política a las regiones ultraperiféricas en el debate europeo. El próximo presupuesto europeo debe estar a la altura de esa ambición”.

Acto

El encuentro, que tiene lugar en La Laguna, reunirá a representantes institucionales y políticos para abordar el papel de las regiones ultraperiféricas en el nuevo ciclo europeo, con especial atención a la financiación, la cohesión territorial y la necesidad de mantener políticas diferenciadas que respondan a las particularidades de estos territorios. Como recoge el discurso previsto para la jornada, el próximo presupuesto europeo deberá garantizar que la simplificación administrativa no diluya los instrumentos específicos que han permitido responder a las realidades propias de estos territorios.

El debate se celebra en un momento clave para la Unión Europea, cuando comienzan a definirse las prioridades del próximo Marco Financiero Plurianual. Para las regiones ultraperiféricas, este proceso no es únicamente una discusión presupuestaria, sino una cuestión de reconocimiento político, cohesión territorial y capacidad de Europa para responder a realidades geográficas, económicas y sociales específicas.