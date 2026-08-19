La Fundación Cruz Blanca atiende a más de mil mujeres migrantes en toda Canarias

Muchas de las mujeres que son acogidas por Cruz Blanca son víctimas de trata

Son atendidas en situación de vulnerabilidad y gracias a las casas de acogida y centros sociales consiguen acompañarlas en sus nuevos proyectos de vida.

Muchas de las mujeres que son acogidas por la Fundación son víctimas de trata. La coordinadora de la Fundación Cruz Blanca, Ana Rodríguez, explica que son «mujeres que o bien han sido explotadas durante el trayecto migratorio o bien que se les han prometido cosas que finalmente puede ser que no lleguen». Añade que también atienden otras vulnerabilidades como enfermedades, flotación y de violencia de género.

Muchas de las mujeres que son acogidas por Cruz Blanca son víctimas de trata. RTVC

Parte de los problemas médicos vienen de la mutilación genital femenina que sufren niñas y mujeres que incluso migran huyendo de la ablación. En Canarias, recursos como este les da una oportunidad de vida.

Por su parte, el Viceconsejero de Bienestar Social, Francis Candil, cuenta que «nos queda seguir dotando herramientas, estrechando esta alianza, en este caso, con la Fundación Cruz Blanca financiamos casi en 400.000 euros los distintos programas y líneas de actuación».

Entre Gran Canaria y Tenerife atienden a más de 1000 mujeres, algunas con menores a cargo. Demandan más ayuda para superar barreras como la regularización o el acceso a la vivienda.