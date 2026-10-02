El cayuco fue localizado a unos ocho kilómetros de El Hierro y fue trasladado hasta el puerto de La Restinga

Salvamento rescata un cayuco con 48 personas a bordo a 8 kilómetros de El Hierro. Efe

Salvamento Marítimo ha acompañado hasta el puerto de La Restinga a un cayuco con 48 personas a bordo localizado a poco más de ocho kilómetros de El Hierro.

Fuentes de este organismo de rescate han informado de que sobre las tres de la tarde se localizó un señal de radar y hasta allí se trasladó la Salvamar Dipdha, que ha acompañado a la embarcación hasta el puerto. Allí han sido atendidos por un dispositivo de emergencias que ha procedido al traslado de dos personas a un centro hospitalario.

Fuentes del equipo de emergencias han señalado que todos los rescatados son varones, y entre ellos podría haber cuatro menores.

Según el relato de los propios migrantes, estos habrían realizado una travesía de 8 días desde Senegal. A bordo de la embarcación viajaban personas de Senegal y Gambia.

Los tripulantes de este cayuco serán trasladados al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), en el pueblo de San Andrés, en el municipio de Valverde. Allí los atenderán miembros del colectivo ONG “Corazón naranja – Ebrima Sonko”. Ppermanecerán bajo custodia policial, hasta su derivación a otros recursos fuera de la isla.