Desde enero hasta septiembre de 2026 han llegado a Canarias 7.179 personas en pateras y cayucos, de los que 5.648 lo han hecho a Lanzarote y El Hierro

El Hierro y Lanzarote concentran casi el 80 % de las llegadas de migrantes en pateras y cayucos a Canarias registradas desde el 1 de enero hasta el 30 de septiembre, con 5.648 sobre 7.179, según un recuento realizado por los servicios de emergencia al que ha tenido acceso EFE.

EFE/ Gelmert Finol

El Hierro sigue siendo la principal isla de destino de quienes exponen la vida en la Ruta Canaria de la inmigración, con 3.515 personas rescatadas, cifra que representa el 48,96 % del total. Por su parte, Lanzarote ha recibido desde que comenzó el año a 2.133 inmigrantes en pateras y neumáticas, el 29,71 % del total.

Más embarcaciones a Lanzarote, pero menos personas

En realidad, a Lanzarote han llegado este año más embarcaciones que a El Hierro, 41 frente a 31, pero cada cayuco que entra en el puerto de La Restinga lleva a bordo un promedio de 113 personas, frente a los 52 ocupantes de media de las pateras y neumáticas que parten desde Marruecos hacia la isla de los volcanes.

Gran Canaria, que fue la gran protagonista de la Ruta Atlántica desde su reactivación a finales de 2019 hasta 2022, está en tercera posición en llegadas este año, con 520 personas atendidas en el muelle de Arguineguín (el 7,24 % del total) en 12 barcas, seguida de cerca por Tenerife, con 516 rescatados (el 7,19 %) y seis cayucos.

Cierran la tabla Fuerteventura, con 352 personas llegadas en siete pateras y neumáticas (el 4,90 %), y La Gomera, con 143 rescatados de un solo cayuco (el 1,99 %).

Del total de 7.179 inmigrantes rescatados este año en aguas de Canarias, uno de cada cinco es menor de edad (1.513, el 21,08 %). Treinta y seis de esos niños eran bebés lactantes, la gran mayoría de ellos llegados en cayucos a El Hierro (26).

En cuanto a las mujeres, representan el 10,99 % del total de rescatados, con 789 personas (sumando tanto adultas como niñas).