La Autoridad Portuaria de Las Palmas afirma que el combustible no supone peligro para la población ni para el medio marino y trabaja con el armador en el reflotamiento del buque

Informan: Álvaro Meana / José Aldeguer

La Autoridad Portuaria de Las Palmas asegura que el vertido provocado por el hundimiento del pesquero Monte Arballu, ocurrido ayer mientras se encontraba atracado en Puerto Naos, en Arrecife, está controlado y no supone ningún peligro ni para la población ni para el medio marino.

La Autoridad Portuaria ha desplegado dos barreras absorbentes junto al casco del buque y una barrera de contención de refuerzo, además de churros absorbentes para actuar ante posibles afloramientos de combustible entre el pesquero y la barrera de contención.

RTVC

Medios desplegados tras el hundimiento

Los equipos se colocaron en el momento en que se produjo el hundimiento, como medida preventiva ante la posibilidad de que aflorara combustible. En concreto, se trata de gasoil, un combustible no pesado que se evapora con la irradiación solar, el batido de las olas o mediante dispersión mecánica.

Según la información facilitada por el armador en el momento del hundimiento, el barco podía contener unos 10.000 litros de gasoil. Una pequeña cantidad ha salido a flote, mientras que el resto permanece contenido dentro del tanque del pesquero.

El armador busca los medios para reflotar el pesquero

La Autoridad Portuaria se ha puesto en contacto con el armador del buque, que confirma que en estos momentos está localizando los medios necesarios para reflotar el pesquero.

Para llevar a cabo la operación, unos buzos limpiarán los elementos móviles que puedan encontrarse en la cubierta del barco con el objetivo de facilitar su reflotamiento. Una vez que el pesquero vuelva a la superficie, los trabajos se centrarán en localizar la vía de agua que provocó el hundimiento y taponarla.

Una vez asegurada la flotabilidad del buque, el armador trasladará el pesquero al astillero de Puerto Calero Marinas, donde procederán a su reparación.