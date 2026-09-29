La Comisión Mixta de Insularidad aprueba una moción con el apoyo del PP y la abstención del PSOE para recuperar una obra que el Estado declaró urgente en 2020

La Comisión Mixta de Insularidad del Senado ha aprobado una moción que insta al Gobierno a retomar de manera inmediata la instalación de la estación sensora del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) en Guinate, en el municipio de Haría (Lanzarote), según ha informado Coalición Canaria en un comunicado.

Sesión plenaria en el Senado este martes. Jesús Hellín / Europa Press

La iniciativa ha contado con el apoyo del PP y la abstención del PSOE. El texto reclama además al Ejecutivo que explique por qué abandonó una obra que el propio Estado había declarado urgente y de excepcional interés público.

La moción pide al Gobierno que detalle «las razones técnicas, administrativas y económicas» que llevaron a resolver, en mayo de 2025, el expediente de emergencia de la estación. También reclama que aclare por qué abandonó una actuación cuya reanudación había anunciado el ministro del Interior.

Asimismo, el Senado insta al Ejecutivo a retomar el proyecto y adoptar las «medidas presupuestarias, administrativas y técnicas necesarias» para ejecutarlo en el menor plazo posible. El objetivo consiste en «reforzar la vigilancia de las costas de Lanzarote, mejorar los medios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, combatir las redes dedicadas al tráfico ilícito de personas y al narcotráfico, y contribuir a la detección temprana de embarcaciones y a la salvaguarda de vidas humanas en el mar».

Coalición Canaria reclama vigilancia de las costas

El senador de Coalición Canaria Pedro San Ginés ha recordado que la inmigración «nos compele a todos», aunque afecta especialmente a los territorios que constituyen frontera exterior del Estado. En este sentido, ha señalado que «solo en la última semana han llegado a Canarias más de 2.000 personas».

San Ginés ha defendido que la adecuada vigilancia de las fronteras pasa «necesariamente por la adecuada vigilancia de nuestras costas», tanto para frenar las redes de tráfico ilegal de personas y de inmigración irregular como para combatir el narcotráfico.

El senador también ha defendido la necesidad de contar con herramientas de detección temprana que permitan reforzar la seguridad y, especialmente, salvar vidas humanas.

El Gobierno de España declaró en 2020 la urgencia y el excepcional interés público de instalar un dispositivo del sistema de vigilancia exterior en Guinate, al norte de Lanzarote y en una de las zonas más cercanas a Marruecos.

Un proyecto que sufrió un incendio en 2023

Pese al impacto paisajístico de la obra, el Ministerio del Interior justificó entonces su instalación por la necesidad de «dar cobertura a ese punto ciego del litoral de Canarias, frontera sur de Europa».

San Ginés ha explicado que el Consejo de Ministros autorizó en febrero de 2021 la ejecución de las obras. Sin embargo, el proyecto sufrió un sabotaje en forma de incendio en octubre de 2023, «cuando prácticamente ya estaban terminadas», según ha señalado el senador.

En febrero de 2024, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, respondió a San Ginés durante una comparecencia en el Senado que las obras se habían retomado y que esperaba que la estación estuviera operativa en la primavera de ese mismo año.

Finalmente, la estación no entró en funcionamiento en ese plazo. San Ginés ha recordado que, más de dos años después de aquella primavera y tras formular hasta seis preguntas escritas, las respuestas del Gobierno se han limitado a detallar el coste de 300.000 euros de la instalación, señalar que sufrió un sabotaje e indicar que no existe proyecto para instalar la estación.

Según la respuesta del Ejecutivo citada por el senador, «la Secretaría de Estado de Seguridad resolvió el expediente de emergencia y por ende la posibilidad de su construcción».

San Ginés ha calificado de «inaudita» la respuesta del Gobierno y ha defendido que las razones que justificaron la instalación del SIVE en Guinate están «más vigentes que nunca».