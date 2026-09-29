El PP reclama al Gobierno la implementación íntegra y urgente del pacto, mientras PSOE y Sumar rechazan su iniciativa y varios grupos cuestionan el reglamento de retornos

El Pleno del Congreso de los Diputados se ha dividido este martes durante el debate de la Proposición no de Ley del PP que reclama al Gobierno la implementación íntegra y urgente del Pacto Europeo de Migración y Asilo. Los ‘populares’, con el apoyo condicionado de Vox y Junts, han denunciado el «caos» y la «incompetencia» del Ejecutivo en Ceuta, mientras la izquierda del bloque de investidura, liderada por PSOE y Sumar, ha cerrado filas contra la iniciativa y ha cuestionado mayoritariamente el reglamento de retornos.

Minuto de silencio durante la sesión plenaria en el Congreso de los Diputados de este martes. Eduardo Parra / Europa Press

El PP reclama una aplicación urgente del pacto

La diputada del PP Maribel Sánchez ha defendido que «la insostenible situación que está viviendo Ceuta hace más necesario que nunca que de una vez implementen íntegramente el Pacto europeo de migración y asilo». A su juicio, el Gobierno mantiene pendientes «todo lo importante», entre ello «los triajes, la infraestructura, el refuerzo de los agentes en frontera y los nuevos procedimientos de asilo y retorno».

Sánchez también ha acusado al Ejecutivo de actuar de forma «mezquina» al querer «cronificar» la crisis que vive Ceuta desde la entrada masiva del pasado 30 de julio. Además, ha reprochado al Gobierno que dispone de «todos los instrumentos» para «devolver a todos» los migrantes de Ceuta, «mayores o menores».

El diputado del PSOE Luc Andre Diouf ha respondido al PP que los planes de implementación del pacto ya están en marcha y ha acusado a los ‘populares’ de intentar «dividir» y apostar por «discursos de odio».

«Qué extrema crueldad es hablar de invasión ante una crisis humanitaria mientras sus cargos territoriales muestran su peor rostro racista, negándose a mover un dedo para ayudar a Ceuta. Déjense de circo, asuman la gestión», ha pedido.

Sumar centra el debate en los límites de los retornos

Por parte de Sumar, el diputado Enrique Santiago ha señalado que «el debate no es el retorno como instrumento de la política migratoria», sino «sus límites, duración, condiciones de la detención, garantía de los recursos, principio de no devolución, protección de niños, familias y otras personas vulnerables». Además, ha afirmado que no van a «apoyar un derecho de excepción para Ceuta».

El diputado de Vox Carlos Flores ha considerado que la proposición del PP llega «tarde y se queda corta», al entender que el pacto europeo «quedó obsoleto». A su juicio, «la regulación masiva» del Gobierno «ha torpedeado todos los consensos posibles y ha convertido en papel mojado el contenido de este pacto».

Desde ERC, el diputado Francesc-Marc Álvaro ha acusado al PP de querer «endurecer y retorcer aún mas» todo lo relacionado con el pacto europeo, que, según ha señalado, «traiciona el espíritu fundacional de la UE». También ha reprochado a los ‘populares’ que presenten la iniciativa porque son «prisionero de Vox».

Álvaro también ha cuestionado la política migratoria del Gobierno y ha calificado de «vergonzoso que toleren, como gobierno progresista, las palizas de militares españoles a migrantes en la ciudad de Ceuta».

Críticas al reglamento de retorno

El diputado de EH-Bildu Jon Iñárritu ha advertido de lo «peligroso» que considera el reglamento de retorno incluido en el pacto europeo. «Si son malos los centros Meloni en Albania, son igual de malos los centros Marlaska en Mauritania», ha subrayado. Al mismo tiempo, ha criticado al PP por reclamar solidaridad entre los Estados miembros de la UE mientras, según ha señalado, no la aplica en las comunidades autónomas donde gobierna.

En la misma línea, la diputada Noemí Santana ha calificado de «farsa» la propuesta del PP y ha reclamado a los ‘populares’ que deberían «empezar hablando de la de la insolidaridad de sus gobiernos, de los gobiernos del Partido Popular con los territorios receptores como Canarias, como Ceuta y como Melilla».

Por su parte, el diputado de Junts Josep Maria Cervera ha coincidido con el PP en que una política migratoria «seria» debe ser capaz de «hacer efectivas las decisiones de retorno de quien no tiene derecho a permanecer en la UE». No obstante, ha reclamado las competencias en inmigración para Cataluña.

Apoyos condicionados a la iniciativa

El diputado del PNV Mikel Legarda ha respaldado la iniciativa del PP y ha señalado que el Gobierno debería cumplir aquello que plantea, «excepto en los reglamentos de retorno», porque, a su juicio, «no se consideran suficientemente los derechos humanos».

Por último, la diputada de Coalición Canaria Cristina Valido ha reconocido que el pacto europeo plantea «avances», pero ha advertido de que no pueden firmar «un cheque en blanco» porque incluye aspectos que no les «gustan nada». Además, ha rechazado que los territorios frontera se conviertan «en grandes centros de retención».