Los ocupantes del primer cayuco localizado, con 268 personas, aseguran que llevan 11 días en el mar tras partir de Guinea Bissau

Rescatan y llevan a El Hierro a más de 500 personas que iban en tres cayucos. Imagen: RTVC/ Aroa Cano

Salvamento Marítimo ha rescatado esta madrugada y desembarcado en El Hierro a 268 personas, entre ellas 4 menores y 17 mujeres, que llevaban once días en el mar a bordo de un cayuco que partió de Parque Natural Varela (Guinea Bissau). Otras dos embarcaciones también han sido rescatadas por Salvamento Marítimo, una con 99 personas a bordo y otra con 150. Por el momento, el total de migrantes rescatados este lunes asciende a 517 de manera provisional.

La tripulación de la Salvamar Diphda ha sido la encargada de socorrer a este primer grupo, que ha arribado a La Restinga a las 01.14 horas, según han informado los servicios de emergencia de El Hierro. Entre los ocupantes de este cayuco hay naturales de Senegal, Gambia, Guinea Conakry, Mali, Guinea Bissau y Costa de Marfil.

Tres de ellos han recibido asistencia sanitaria al sufrir diversas patologías. Uno ha sido derivado al hospital de la isla con un prolapso hemorroidal con posible trombosis.

Además, la Guardamar Polimnia ha socorrido a las 06.00 horas a otro grupo con 99 personas que iban en otro cayuco. Esta embarcación se localizado a 65 kilómetros de La Restinga.

La Salvamar Diphda intervino de nuevo a las 5.37 horas al recibirse un aviso del SIVE sobre otro cayuco situado a 22 kilómetros al sur de El Hierro, con 150 personas a bordo, según ha informado la sociedad estatal.