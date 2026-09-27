Salvamento Marítimo localizó la patera después de que un pesquero alertara de su presencia al noreste de Lanzarote

Rescatadas unas 60 personas a 115 kilómetros de Lanzarote en una patera. Europa Press

Salvamento Marítimo ha rescatado este domingo a unos 60 migrantes que viajaban en una patera localizada a unas 62 millas náuticas, alrededor de 115 kilómetros, al noreste de Lanzarote.

Un pesquero dio la voz de alarma tras avistar la embarcación en aguas próximas a la Isla.

El Centro de Coordinación de Salvamento (CCS) de Las Palmas movilizó al avión Sasemar 101 y a la Salvamar Al Nair para localizar la patera.

Rumbo al Muelle de Arrecife

Tras ser localizada por el recurso aéreo, la embarcación de Salvamento Marítimo se dirigió hasta el punto y procedió al rescate de sus ocupantes.

La Salvamar Al Nair puso posteriormente rumbo al Muelle de Arrecife con las personas rescatadas.

Se trata de la segunda embarcación irregular localizada en aguas próximas a Canarias durante este fin de semana, después de que el sábado fueran rescatados 41 migrantes subsaharianos a unas 84 millas de Lanzarote.