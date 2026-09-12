- ¿Buscas los próximos partidos? Consulta el calendario completo.
RTVC te ofrece todos los resultados del grupo canario de Tercera Federación, actualizados después de cada jornada. Consulta los marcadores de cada partido de la temporada 2026-2027.
Jornada 1 – Aplazada la jornada al 21.10.2026
|Local
|Resultado
|Visitante
|Panadería Pulido San Mateo
|–
|CD Mensajero
|CD Tenerife C
|–
|UD Villa de Santa Brígida
|San Bartolomé CF
|–
|UD Playas de Sotavento
|UD Los Llanos de Aridane
|–
|CD Marino
|UD Las Palmas C
|–
|CD Laguna
|CD San Miguel
|–
|Estrella CF
|UD Añaza
|–
|UD Lanzarote
|Villaverde Norte SD
|–
|CD Unión Sur Yaiza
|Chatur San Fernando
|–
|Real Unión Tenerife
Jornada 2 – 11.09.2026 – 13.09.2026
|Local
|Resultado
|Visitante
|CD Unión Sur Yaiza
|0 – 1
|San Bartolomé CF
|Real Unión Tenerife
|1 – 0
|UD Los Llanos de Aridane
|Estrella CF
|3 – 1
|Villaverde Norte SD
|UD Playas de Sotavento
|0 – 2
|UD Las Palmas C
|UD Villa de Santa Brígida
|0 – 0
|UD Añaza
|CD Laguna
|–
|Chatur San Fernando
|UD Lanzarote
|–
|CD San Miguel
|CD Marino
|–
|Panadería Pulido San Mateo
|CD Mensajero
|–
|CD Tenerife C
Jornada 3 – 19.09.2026 – 20.09.2026
|Local
|Resultado
|Visitante
|Panadería Pulido San Mateo
|–
|CD Tenerife C
|UD Los Llanos de Aridane
|–
|CD Laguna
|UD Las Palmas C
|–
|CD Unión Sur Yaiza
|San Bartolomé CF
|–
|Estrella CF
|CD San Miguel
|–
|UD Villa de Santa Brígida
|UD Añaza
|–
|CD Mensajero
|Villaverde Norte SD
|–
|UD Lanzarote
|CD Marino
|–
|Real Unión Tenerife
|Chatur San Fernando
|–
|UD Playas de Sotavento
Jornada 4 – 26.09.2026 – 27.09.2026
|Local
|Resultado
|Visitante
|Real Unión Tenerife
|–
|Panadería Pulido San Mateo
|Estrella CF
|–
|UD Las Palmas C
|UD Playas de Sotavento
|–
|UD Los Llanos de Aridane
|CD Unión Sur Yaiza
|–
|Chatur San Fernando
|UD Villa de Santa Brígida
|–
|Villaverde Norte SD
|CD Tenerife C
|–
|UD Añaza
|CD Laguna
|–
|CD Marino
|UD Lanzarote
|–
|San Bartolomé CF
|CD Mensajero
|–
|CD San Miguel
Jornada 5 – 03.10.2026 – 04.10.2026
|Local
|Resultado
|Visitante
|Real Unión Tenerife
|–
|CD Laguna
|Panadería Pulido San Mateo
|–
|UD Añaza
|UD Los Llanos de Aridane
|–
|CD Unión Sur Yaiza
|UD Las Palmas C
|–
|UD Lanzarote
|San Bartolomé CF
|–
|UD Villa de Santa Brígida
|CD San Miguel
|–
|CD Tenerife C
|Villaverde Norte SD
|–
|CD Mensajero
|CD Marino
|–
|UD Playas de Sotavento
|Chatur San Fernando
|–
|Estrella CF
Jornada 6 – 09.10.2026 – 11.10.2026
|Local
|Resultado
|Visitante
|UD Añaza
|–
|CD San Miguel
|Estrella CF
|–
|UD Los Llanos de Aridane
|UD Playas de Sotavento
|–
|Real Unión Tenerife
|CD Unión Sur Yaiza
|–
|CD Marino
|UD Villa de Santa Brígida
|–
|UD Las Palmas C
|CD Tenerife C
|–
|Villaverde Norte SD
|CD Laguna
|–
|Panadería Pulido San Mateo
|UD Lanzarote
|–
|Chatur San Fernando
|CD Mensajero
|–
|San Bartolomé
Jornada 7 – 17.10.2026 – 18.10.2026
|Local
|Resultado
|Visitante
|Real Unión Tenerife
|–
|Unión Sur Yaiza
|Panadería Pulido San Mateo
|–
|CD San Miguel
|CD Laguna
|–
|UD Playas de Sotavento
|UD Los Llanos de Aridane
|–
|UD Lanzarote
|UD Las Palmas C
|–
|CD Mensajero
|San Bartolomé
|–
|CD Tenerife C
|Villaverde Norte SD
|–
|UD Añaza
|CD Marino
|–
|Estrella CF
|Chatur San Fernando
|–
|UD Villa Santa Brígida
Jornada 8 – 24.10.2026 – 25.10.2026
|Local
|Resultado
|Visitante
|Estrella CF
|–
|Real Unión Tenerife
|UD Playas de Sotavento
|–
|Panadería Pulido San Mateo
|Unión Sur Yaiza
|–
|CD Laguna
|UD Villa Santa Brígida
|–
|UD Los Llanos de Aridane
|CD Tenerife C
|–
|UD Las Palmas C
|UD Añaza
|–
|San Bartolomé
|CD San Miguel
|–
|Villaverde Norte SD
|UD Lanzarote
|–
|CD Marino
|CD Mensajero
|–
|Chatur San Fernando
Jornada 9 – 31.10.2026 – 01.11.2026
|Local
|Resultado
|Visitante
|Real Unión Tenerife
|–
|UD Lanzarote
|UD Playas de Sotavento
|–
|Unión Sur Yaiza
|Panadería Pulido San Mateo
|–
|Villaverde Norte SD
|CD Laguna
|–
|Estrella CF
|UD Los Llanos de Aridane
|–
|CD Mensajero
|UD Las Palmas C
|–
|UD Añaza
|San Bartolomé
|–
|CD San Miguel
|CD Marino
|–
|UD Villa Santa Brígida
|Chatur San Fernando
|–
|CD Tenerife C
Jornada 10 – 07.11.2026 – 08.11.2026
|Local
|Resultado
|Visitante
|Estrella CF
|–
|UD Playas de Sotavento
|Unión Sur Yaiza
|–
|Panadería Pulido San Mateo
|UD Villa Santa Brígida
|–
|Real Unión Tenerife
|CD Tenerife C
|–
|UD Los Llanos de Aridane
|UD Añaza
|–
|Chatur San Fernando
|CD San Miguel
|–
|UD Las Palmas C
|Villaverde Norte SD
|–
|San Bartolomé
|UD Lanzarote
|–
|CD Laguna
|CD Mensajero
|–
|CD Marino
Jornada 11 – 14.11.2026 – 15.11.2026
|Local
|Resultado
|Visitante
|Real Unión Tenerife
|–
|CD Mensajero
|Unión Sur Yaiza
|–
|Estrella CF
|UD Playas de Sotavento
|–
|UD Lanzarote
|Panadería Pulido San Mateo
|–
|San Bartolomé
|CD Laguna
|–
|UD Villa Santa Brígida
|UD Los Llanos de Aridane
|–
|UD Añaza
|UD Las Palmas C
|–
|Villaverde Norte SD
|CD Marino
|–
|CD Tenerife C
|Chatur San Fernando
|–
|CD San Miguel
Jornada 12 – 20.11.2026 – 22.11.2026
|Local
|Resultado
|Visitante
|UD Añaza
|–
|CD Marino
|Estrella CF
|–
|Panadería Pulido San Mateo
|UD Villa Santa Brígida
|–
|UD Playas de Sotavento
|CD Tenerife C
|–
|Real Unión Tenerife
|CD San Miguel
|–
|UD Los Llanos de Aridane
|San Bartolomé
|–
|UD Las Palmas C
|Villaverde Norte SD
|–
|Chatur San Fernando
|UD Lanzarote
|–
|Unión Sur Yaiza
|CD Mensajero
|–
|CD Laguna
Jornada 13 – 28.11.2026 – 29.11.2026
|Local
|Resultado
|Visitante
|Estrella CF
|–
|UD Lanzarote
|Real Unión Tenerife
|–
|UD Añaza
|Unión Sur Yaiza
|–
|UD Villa Santa Brígida
|UD Playas de Sotavento
|–
|CD Mensajero
|Panadería Pulido San Mateo
|–
|UD Las Palmas C
|CD Laguna
|–
|CD Tenerife C
|UD Los Llanos de Aridane
|–
|Villaverde Norte SD
|CD Marino
|–
|CD San Miguel
|Chatur San Fernando
|–
|San Bartolomé
Jornada 14 – 04.12.2026 – 06.12.2026
|Local
|Resultado
|Visitante
|UD Añaza
|–
|CD Laguna
|UD Villa Santa Brígida
|–
|Estrella CF
|CD Tenerife C
|–
|UD Playas de Sotavento
|CD San Miguel
|–
|Real Unión Tenerife
|San Bartolomé
|–
|UD Los Llanos de Aridane
|UD Las Palmas C
|–
|Chatur San Fernando
|Villaverde Norte SD
|–
|CD Marino
|UD Lanzarote
|–
|Panadería Pulido San Mateo
|CD Mensajero
|–
|Unión Sur Yaiza
Jornada 15 – 15.12.2026 – 13.12.2026
|Local
|Resultado
|Visitante
|Estrella CF
|–
|CD Mensajero
|Real Unión Tenerife
|–
|Villaverde Norte SD
|Unión Sur Yaiza
|–
|CD Tenerife C
|UD Playas de Sotavento
|–
|UD Añaza
|Panadería Pulido San Mateo
|–
|Chatur San Fernando
|CD Laguna
|–
|CD San Miguel
|UD Los Llanos de Aridane
|–
|UD Las Palmas C
|UD Lanzarote
|–
|Villa Santa Brígida
|CD Marino
|–
|San Bartolomé
Jornada 16 – 19.12.2026 – 20.12.2026
|Local
|Resultado
|Visitante
|Panadería Pulido San Mateo
|–
|Villa Santa Brígida
|CD Tenerife C
|–
|Estrella CF
|UD Añaza
|–
|Unión Sur Yaiza
|CD San Miguel
|–
|UD Playas de Sotavento
|San Bartolomé
|–
|Real Unión Tenerife
|UD Las Palmas C
|–
|CD Marino
|Villaverde Norte SD
|–
|CD Laguna
|CD Mensajero
|–
|UD Lanzarote
|Chatur San Fernando
|–
|UD Los Llanos de Aridane
Jornada 17 – 09.01.2027 – 10.01.2027
|Local
|Resultado
|Visitante
|Estrella CF
|–
|UD Añaza
|Real Unión Tenerife
|–
|UD Las Palmas C
|Villa Santa Brígida
|–
|CD Mensajero
|Unión Sur Yaiza
|–
|CD San Miguel
|UD Playas de Sotavento
|–
|Villaverde Norte SD
|CD Laguna
|–
|San Bartolomé
|UD Los Llanos de Aridane
|–
|Panadería Pulido San Mateo
|UD Lanzarote
|–
|CD Tenerife C
|CD Marino
|–
|Chatur San Fernando
Jornada 18 – 16.01.2027 – 17.01.2027
|Local
|Resultado
|Visitante
|Real Unión Tenerife
|–
|Chatur San Fernando
|Estrella CF
|–
|CD San Miguel
|UD Playas de Sotavento
|–
|San Bartolomé
|Unión Sur Yaiza
|–
|Villaverde Norte SD
|Villa Santa Brígida
|–
|CD Tenerife C
|CD Laguna
|–
|UD Las Palmas C
|UD Lanzarote
|–
|UD Añaza
|CD Marino
|–
|UD Los Llanos de Aridane
|CD Mensajero
|–
|Panadería Pulido San Mateo
Jornada 19 – 23.01.2027 – 24.01.2027
|Local
|Resultado
|Visitante
|Panadería Pulido San Mateo
|–
|CD Marino
|CD Tenerife C
|–
|CD Mensajero
|UD Los Llanos de Aridane
|–
|Real Unión Tenerife
|UD Las Palmas C
|–
|UD Playas de Sotavento
|San Bartolomé
|–
|Unión Sur Yaiza
|CD San Miguel
|–
|UD Lanzarote
|UD Añaza
|–
|Villa Santa Brígida
|Villaverde Norte SD
|–
|Estrella CF
|Chatur San Fernando
|–
|CD Laguna
Jornada 20 – 30.01.2027 – 31.01.2027
|Local
|Resultado
|Visitante
|Real Unión Tenerife
|–
|CD Marino
|Estrella CF
|–
|San Bartolomé
|UD Playas de Sotavento
|–
|Chatur San Fernando
|Unión Sur Yaiza
|–
|UD Las Palmas C
|Villa Santa Brígida
|–
|CD San Miguel
|CD Tenerife C
|–
|Panadería Pulido San Mateo
|CD Laguna
|–
|UD Los Llanos de Aridane
|UD Lanzarote
|–
|Villaverde Norte SD
|CD Mensajero
|–
|UD Añaza
Jornada 21 – 05.02.2027 – 06.02.2027
|Local
|Resultado
|Visitante
|UD Añaza
|–
|CD Tenerife C
|Panadería Pulido San Mateo
|–
|Real Unión Tenerife
|CD Marino
|–
|CD Laguna
|Chatur San Fernando
|–
|Unión Sur Yaiza
|UD Los Llanos de Aridane
|–
|UD Playas de Sotavento
|UD Las Palmas C
|–
|Estrella CF
|San Bartolomé
|–
|UD Lanzarote
|CD San Miguel
|–
|CD Mensajero
|Villaverde Norte SD
|–
|Villa Santa Brígida
Jornada 22 – 13.02.2027 – 14.02.2027
|Local
|Resultado
|Visitante
|Estrella CF
|–
|Chatur San Fernando
|UD Playas de Sotavento
|–
|CD Marino
|Unión Sur Yaiza
|–
|UD Los Llanos de Aridane
|Villa Santa Brígida
|–
|San Bartolomé
|CD Tenerife C
|–
|CD San Miguel
|CD Laguna
|–
|Real Unión Tenerife
|UD Añaza
|–
|Panadería Pulido San Mateo
|UD Lanzarote
|–
|UD Las Palmas C
|CD Mensajero
|–
|Villaverde Norte SD
Jornada 23 – 20.02.2027 – 21.02.2027
|Local
|Resultado
|Visitante
|Real Unión Tenerife
|–
|UD Playas de Sotavento
|Panadería Pulido San Mateo
|–
|CD Laguna
|UD Los Llanos de Aridane
|–
|Estrella CF
|UD Las Palmas C
|–
|Villa Santa Brígida
|San Bartolomé
|–
|CD Mensajero
|CD San Miguel
|–
|UD Añaza
|Villaverde Norte SD
|–
|CD Tenerife C
|CD Marino
|–
|Unión Sur Yaiza
|Chatur San Fernando
|–
|UD Lanzarote
Jornada 24 – 27.02.2027 – 28.02.2027
|Local
|Resultado
|Visitante
|Estrella CF
|–
|CD Marino
|UD Playas de Sotavento
|–
|CD Laguna
|Unión Sur Yaiza
|–
|Real Unión Tenerife
|Villa Santa Brígida
|–
|Chatur San Fernando
|CD Tenerife C
|–
|San Bartolomé
|UD Añaza
|–
|Villaverde Norte SD
|CD San Miguel
|–
|Panadería Pulido San Mateo
|UD Lanzarote
|–
|UD Los Llanos de Aridane
|CD Mensajero
|–
|UD Las Palmas C
Jornada 25 – 06.03.2027 – 07.03.2027
|Local
|Resultado
|Visitante
|Real Unión Tenerife
|–
|Estrella CF
|Panadería Pulido San Mateo
|–
|UD Playas de Sotavento
|CD Laguna
|–
|Unión Sur Yaiza
|UD Los Llanos de Aridane
|–
|Villa Santa Brígida
|UD Las Palmas C
|–
|CD Tenerife C
|San Bartolomé
|–
|UD Añaza
|Villaverde Norte SD
|–
|CD San Miguel
|CD Marino
|–
|UD Lanzarote
|Chatur San Fernando
|–
|CD Mensajero
Jornada 26 – 13.03.2027 – 14.03.2027
|Local
|Resultado
|Visitante
|Estrella CF
|–
|CD Laguna
|Unión Sur Yaiza
|–
|UD Playas de Sotavento
|Villa Santa Brígida
|–
|CD Marino
|CD Tenerife C
|–
|Chatur San Fernando
|UD Añaza
|–
|UD Las Palmas C
|CD San Miguel
|–
|San Bartolomé
|Villaverde Norte SD
|–
|Panadería Pulido San Mateo
|UD Lanzarote
|–
|Real Unión Tenerife
|CD Mensajero
|–
|UD Los Llanos de Aridane
Jornada 27 – 20.03.2027 – 21.03.2027
|Local
|Resultado
|Visitante
|Real Unión Tenerife
|–
|Villa Santa Brígida
|Panadería Pulido San Mateo
|–
|Unión Sur Yaiza
|UD Playas de Sotavento
|–
|Estrella CF
|CD Laguna
|–
|UD Lanzarote
|UD Los Llanos de Aridane
|–
|CD Tenerife C
|UD Las Palmas C
|–
|CD San Miguel
|San Bartolomé
|–
|Villaverde Norte SD
|CD Marino
|–
|CD Mensajero
|Chatur San Fernando
|–
|UD Añaza
Jornada 28 – 25.03.2027
|Local
|Resultado
|Visitante
|Estrella CF
|–
|Unión Sur Yaiza
|UD Lanzarote
|–
|UD Playas de Sotavento
|Villa Santa Brígida
|–
|CD Laguna
|CD Mensajero
|–
|Real Unión Tenerife
|CD Tenerife C
|–
|CD Marino
|UD Añaza
|–
|UD Los Llanos de Aridane
|CD San Miguel
|–
|Chatur San Fernando
|Villaverde Norte SD
|–
|UD Las Palmas C
|San Bartolomé
|–
|Panadería Pulido San Mateo
Jornada 29 – 03.04.2027 – 04.04.2027
|Local
|Resultado
|Visitante
|Real Unión Tenerife
|–
|CD Tenerife C
|Panadería Pulido San Mateo
|–
|Estrella CF
|Unión Sur Yaiza
|–
|UD Lanzarote
|UD Playas de Sotavento
|–
|Villa Santa Brígida
|CD Laguna
|–
|CD Mensajero
|UD Los Llanos de Aridane
|–
|CD San Miguel
|UD Las Palmas C
|–
|San Bartolomé
|CD Marino
|–
|UD Añaza
|Chatur San Fernando
|–
|Villaverde Norte SD
Jornada 30 – 09.04.2027 – 11.04.2027
|Local
|Resultado
|Visitante
|UD Añaza
|–
|Real Unión Tenerife
|Villa Santa Brígida
|–
|Unión Sur Yaiza
|CD Tenerife C
|–
|CD Laguna
|CD San Miguel
|–
|CD Marino
|San Bartolomé
|–
|Chatur San Fernando
|UD Las Palmas C
|–
|Panadería Pulido San Mateo
|Villaverde Norte SD
|–
|UD Los Llanos de Aridane
|UD Lanzarote
|–
|Estrella CF
|CD Mensajero
|–
|UD Playas de Sotavento
Jornada 31 – 17.04.2027 – 18.04.2027
|Local
|Resultado
|Visitante
|Estrella CF
|–
|Villa Santa Brígida
|Real Unión Tenerife
|–
|CD San Miguel
|Panadería Pulido San Mateo
|–
|UD Lanzarote
|Unión Sur Yaiza
|–
|CD Mensajero
|UD Playas de Sotavento
|–
|CD Tenerife C
|CD Laguna
|–
|UD Añaza
|UD Los Llanos de Aridane
|–
|San Bartolomé
|CD Marino
|–
|Villaverde Norte SD
|Chatur San Fernando
|–
|UD Las Palmas C
Jornada 32 – 24.04.2027 – 25.04.2027
|Local
|Resultado
|Visitante
|Villa Santa Brígida
|–
|UD Lanzarote
|CD Tenerife C
|–
|Unión Sur Yaiza
|UD Añaza
|–
|UD Playas de Sotavento
|CD San Miguel
|–
|CD Laguna
|San Bartolomé
|–
|CD Marino
|UD Las Palmas C
|–
|UD Los Llanos de Aridane
|Villaverde Norte SD
|–
|Real Unión Tenerife
|CD Mensajero
|–
|Estrella CF
|Chatur San Fernando
|–
|Panadería Pulido San Mateo
Jornada 33 – 02.05.2027
|Local
|Resultado
|Visitante
|Villa Santa Brígida
|–
|Panadería Pulido San Mateo
|UD Lanzarote
|–
|CD Mensajero
|Estrella CF
|–
|CD Tenerife C
|Unión Sur Yaiza
|–
|UD Añaza
|UD Playas de Sotavento
|–
|CD San Miguel
|CD Laguna
|–
|Villaverde Norte SD
|CD Marino
|–
|San Bartolomé
|Real Unión Tenerife
|–
|UD Las Palmas C
|UD Los Llanos de Aridane
|–
|Chatur San Fernando
Jornada 34 – 09.05.2027
|Local
|Resultado
|Visitante
|CD Mensajero
|–
|Villa Santa Brígida
|CD Tenerife C
|–
|UD Lanzarote
|UD Añaza
|–
|Estrella CF
|CD San Miguel
|–
|Unión Sur Yaiza
|Villaverde Norte SD
|–
|UD Playas de Sotavento
|San Bartolomé
|–
|CD Laguna
|UD Las Palmas C
|–
|Real Unión Tenerife
|Chatur San Fernando
|–
|CD Marino
|Pan Pulido SM
|–
|UD Los Llanos de Aridane
Con estos resultados, el grupo canario sigue definiendo su clasificación de cara a la lucha por el ascenso a Segunda Federación. Consulta también el calendario para ver los próximos encuentros.
FAQ
En esta página de RTVC, actualizada tras cada jornada con todos los marcadores del grupo canario.
En rtvc.es podrás consultar cómo va la clasificación del grupo canario tras disputarse cada jornada de la 3ª RFEF.