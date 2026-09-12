InicioNoticiasDeportes

Resultados Tercera Federación Canarias 2026/2027

Redacción RTVC
Añade a RTVC en Google
Tercera Federación banner web RTVC

RTVC te ofrece todos los resultados del grupo canario de Tercera Federación, actualizados después de cada jornada. Consulta los marcadores de cada partido de la temporada 2026-2027.

Jornada 1 – Aplazada la jornada al 21.10.2026

LocalResultadoVisitante
Panadería Pulido San MateoCD Mensajero
CD Tenerife C UD Villa de Santa Brígida
San Bartolomé CFUD Playas de Sotavento
UD Los Llanos de AridaneCD Marino
UD Las Palmas CCD Laguna
CD San Miguel Estrella CF
UD AñazaUD Lanzarote
Villaverde Norte SDCD Unión Sur Yaiza
Chatur San FernandoReal Unión Tenerife

Jornada 2 – 11.09.2026 – 13.09.2026

Local ResultadoVisitante
CD Unión Sur Yaiza0 – 1San Bartolomé CF
Real Unión Tenerife1 – 0UD Los Llanos de Aridane
Estrella CF3 – 1 Villaverde Norte SD
UD Playas de Sotavento 0 – 2UD Las Palmas C
UD Villa de Santa Brígida0 – 0UD Añaza
CD LagunaChatur San Fernando
UD LanzaroteCD San Miguel
CD Marino Panadería Pulido San Mateo
CD MensajeroCD Tenerife C

Jornada 3 – 19.09.2026 – 20.09.2026

Local ResultadoVisitante
Panadería Pulido San MateoCD Tenerife C
UD Los Llanos de AridaneCD Laguna
UD Las Palmas CCD Unión Sur Yaiza
San Bartolomé CF Estrella CF
CD San MiguelUD Villa de Santa Brígida
UD AñazaCD Mensajero
Villaverde Norte SDUD Lanzarote
CD MarinoReal Unión Tenerife
Chatur San FernandoUD Playas de Sotavento

Jornada 4 – 26.09.2026 – 27.09.2026

Local ResultadoVisitante
Real Unión TenerifePanadería Pulido San Mateo
Estrella CFUD Las Palmas C
UD Playas de SotaventoUD Los Llanos de Aridane
CD Unión Sur YaizaChatur San Fernando
UD Villa de Santa Brígida Villaverde Norte SD
CD Tenerife CUD Añaza
CD Laguna CD Marino
UD LanzaroteSan Bartolomé CF
CD MensajeroCD San Miguel

Jornada 5 – 03.10.2026 – 04.10.2026

LocalResultadoVisitante
Real Unión TenerifeCD Laguna
Panadería Pulido San MateoUD Añaza
UD Los Llanos de AridaneCD Unión Sur Yaiza
UD Las Palmas CUD Lanzarote
San Bartolomé CF UD Villa de Santa Brígida
CD San MiguelCD Tenerife C
Villaverde Norte SDCD Mensajero
CD MarinoUD Playas de Sotavento
Chatur San Fernando Estrella CF

Jornada 6 – 09.10.2026 – 11.10.2026

Local ResultadoVisitante
UD AñazaCD San Miguel
Estrella CFUD Los Llanos de Aridane
UD Playas de SotaventoReal Unión Tenerife
CD Unión Sur YaizaCD Marino
UD Villa de Santa BrígidaUD Las Palmas C
CD Tenerife C Villaverde Norte SD
CD Laguna Panadería Pulido San Mateo
UD LanzaroteChatur San Fernando
CD MensajeroSan Bartolomé

Jornada 7 – 17.10.2026 – 18.10.2026

LocalResultadoVisitante
Real Unión TenerifeUnión Sur Yaiza
Panadería Pulido San MateoCD San Miguel
CD LagunaUD Playas de Sotavento
UD Los Llanos de AridaneUD Lanzarote
UD Las Palmas CCD Mensajero
San BartoloméCD Tenerife C
Villaverde Norte SDUD Añaza
CD Marino Estrella CF
Chatur San Fernando UD Villa Santa Brígida

Jornada 8 – 24.10.2026 – 25.10.2026

LocalResultadoVisitante
Estrella CFReal Unión Tenerife
UD Playas de SotaventoPanadería Pulido San Mateo
Unión Sur YaizaCD Laguna
UD Villa Santa BrígidaUD Los Llanos de Aridane
CD Tenerife CUD Las Palmas C
UD AñazaSan Bartolomé
CD San Miguel Villaverde Norte SD
UD LanzaroteCD Marino
CD MensajeroChatur San Fernando

Jornada 9 – 31.10.2026 – 01.11.2026

LocalResultadoVisitante
Real Unión TenerifeUD Lanzarote
UD Playas de SotaventoUnión Sur Yaiza
Panadería Pulido San MateoVillaverde Norte SD
CD Laguna Estrella CF
UD Los Llanos de AridaneCD Mensajero
UD Las Palmas CUD Añaza
San BartoloméCD San Miguel
CD MarinoUD Villa Santa Brígida
Chatur San FernandoCD Tenerife C

Jornada 10 – 07.11.2026 – 08.11.2026

LocalResultadoVisitante
Estrella CFUD Playas de Sotavento
Unión Sur YaizaPanadería Pulido San Mateo
UD Villa Santa BrígidaReal Unión Tenerife
CD Tenerife CUD Los Llanos de Aridane
UD AñazaChatur San Fernando
CD San MiguelUD Las Palmas C
Villaverde Norte SDSan Bartolomé
UD LanzaroteCD Laguna
CD MensajeroCD Marino

Jornada 11 – 14.11.2026 – 15.11.2026

LocalResultadoVisitante
Real Unión TenerifeCD Mensajero
Unión Sur Yaiza Estrella CF
UD Playas de SotaventoUD Lanzarote
Panadería Pulido San MateoSan Bartolomé
CD LagunaUD Villa Santa Brígida
UD Los Llanos de AridaneUD Añaza
UD Las Palmas C Villaverde Norte SD
CD MarinoCD Tenerife C
Chatur San FernandoCD San Miguel

Jornada 12 – 20.11.2026 – 22.11.2026

LocalResultadoVisitante
UD AñazaCD Marino
Estrella CFPanadería Pulido San Mateo
UD Villa Santa BrígidaUD Playas de Sotavento
CD Tenerife CReal Unión Tenerife
CD San MiguelUD Los Llanos de Aridane
San BartoloméUD Las Palmas C
Villaverde Norte SDChatur San Fernando
UD LanzaroteUnión Sur Yaiza
CD MensajeroCD Laguna

Jornada 13 – 28.11.2026 – 29.11.2026

LocalResultadoVisitante
Estrella CFUD Lanzarote
Real Unión TenerifeUD Añaza
Unión Sur YaizaUD Villa Santa Brígida
UD Playas de SotaventoCD Mensajero
Panadería Pulido San MateoUD Las Palmas C
CD LagunaCD Tenerife C
UD Los Llanos de AridaneVillaverde Norte SD
CD MarinoCD San Miguel
Chatur San FernandoSan Bartolomé

Jornada 14 – 04.12.2026 – 06.12.2026

LocalResultadoVisitante
UD AñazaCD Laguna
UD Villa Santa BrígidaEstrella CF
CD Tenerife CUD Playas de Sotavento
CD San MiguelReal Unión Tenerife
San BartoloméUD Los Llanos de Aridane
UD Las Palmas CChatur San Fernando
Villaverde Norte SDCD Marino
UD LanzarotePanadería Pulido San Mateo
CD MensajeroUnión Sur Yaiza

Jornada 15 – 15.12.2026 – 13.12.2026

LocalResultadoVisitante
Estrella CFCD Mensajero
Real Unión TenerifeVillaverde Norte SD
Unión Sur YaizaCD Tenerife C
UD Playas de SotaventoUD Añaza
Panadería Pulido San MateoChatur San Fernando
CD LagunaCD San Miguel
UD Los Llanos de AridaneUD Las Palmas C
UD LanzaroteVilla Santa Brígida
CD MarinoSan Bartolomé

Jornada 16 – 19.12.2026 – 20.12.2026

LocalResultadoVisitante
Panadería Pulido San MateoVilla Santa Brígida
CD Tenerife CEstrella CF
UD AñazaUnión Sur Yaiza
CD San MiguelUD Playas de Sotavento
San BartoloméReal Unión Tenerife
UD Las Palmas CCD Marino
Villaverde Norte SDCD Laguna
CD MensajeroUD Lanzarote
Chatur San FernandoUD Los Llanos de Aridane

Jornada 17 – 09.01.2027 – 10.01.2027

LocalResultadoVisitante
Estrella CFUD Añaza
Real Unión TenerifeUD Las Palmas C
Villa Santa BrígidaCD Mensajero
Unión Sur YaizaCD San Miguel
UD Playas de SotaventoVillaverde Norte SD
CD LagunaSan Bartolomé
UD Los Llanos de AridanePanadería Pulido San Mateo
UD LanzaroteCD Tenerife C
CD MarinoChatur San Fernando

Jornada 18 – 16.01.2027 – 17.01.2027

LocalResultadoVisitante
Real Unión TenerifeChatur San Fernando
Estrella CFCD San Miguel
UD Playas de SotaventoSan Bartolomé
Unión Sur YaizaVillaverde Norte SD
Villa Santa BrígidaCD Tenerife C
CD LagunaUD Las Palmas C
UD LanzaroteUD Añaza
CD MarinoUD Los Llanos de Aridane
CD MensajeroPanadería Pulido San Mateo

Jornada 19 – 23.01.2027 – 24.01.2027

LocalResultadoVisitante
Panadería Pulido San MateoCD Marino
CD Tenerife CCD Mensajero
UD Los Llanos de AridaneReal Unión Tenerife
UD Las Palmas CUD Playas de Sotavento
San BartoloméUnión Sur Yaiza
CD San MiguelUD Lanzarote
UD AñazaVilla Santa Brígida
Villaverde Norte SDEstrella CF
Chatur San FernandoCD Laguna

Jornada 20 – 30.01.2027 – 31.01.2027

LocalResultadoVisitante
Real Unión TenerifeCD Marino
Estrella CFSan Bartolomé
UD Playas de SotaventoChatur San Fernando
Unión Sur YaizaUD Las Palmas C
Villa Santa BrígidaCD San Miguel
CD Tenerife CPanadería Pulido San Mateo
CD LagunaUD Los Llanos de Aridane
UD LanzaroteVillaverde Norte SD
CD MensajeroUD Añaza

Jornada 21 – 05.02.2027 – 06.02.2027

LocalResultadoVisitante
UD AñazaCD Tenerife C
Panadería Pulido San MateoReal Unión Tenerife
CD MarinoCD Laguna
Chatur San FernandoUnión Sur Yaiza
UD Los Llanos de AridaneUD Playas de Sotavento
UD Las Palmas CEstrella CF
San BartoloméUD Lanzarote
CD San MiguelCD Mensajero
Villaverde Norte SDVilla Santa Brígida

Jornada 22 – 13.02.2027 – 14.02.2027

LocalResultadoVisitante
Estrella CFChatur San Fernando
UD Playas de SotaventoCD Marino
Unión Sur YaizaUD Los Llanos de Aridane
Villa Santa BrígidaSan Bartolomé
CD Tenerife CCD San Miguel
CD LagunaReal Unión Tenerife
UD AñazaPanadería Pulido San Mateo
UD LanzaroteUD Las Palmas C
CD MensajeroVillaverde Norte SD

Jornada 23 – 20.02.2027 – 21.02.2027

LocalResultadoVisitante
Real Unión TenerifeUD Playas de Sotavento
Panadería Pulido San MateoCD Laguna
UD Los Llanos de AridaneEstrella CF
UD Las Palmas CVilla Santa Brígida
San BartoloméCD Mensajero
CD San MiguelUD Añaza
Villaverde Norte SDCD Tenerife C
CD MarinoUnión Sur Yaiza
Chatur San FernandoUD Lanzarote

Jornada 24 – 27.02.2027 – 28.02.2027

LocalResultadoVisitante
Estrella CFCD Marino
UD Playas de SotaventoCD Laguna
Unión Sur YaizaReal Unión Tenerife
Villa Santa BrígidaChatur San Fernando
CD Tenerife CSan Bartolomé
UD AñazaVillaverde Norte SD
CD San MiguelPanadería Pulido San Mateo
UD LanzaroteUD Los Llanos de Aridane
CD MensajeroUD Las Palmas C

Jornada 25 – 06.03.2027 – 07.03.2027

LocalResultadoVisitante
Real Unión TenerifeEstrella CF
Panadería Pulido San MateoUD Playas de Sotavento
CD LagunaUnión Sur Yaiza
UD Los Llanos de AridaneVilla Santa Brígida
UD Las Palmas CCD Tenerife C
San BartoloméUD Añaza
Villaverde Norte SDCD San Miguel
CD MarinoUD Lanzarote
Chatur San FernandoCD Mensajero

Jornada 26 – 13.03.2027 – 14.03.2027

LocalResultadoVisitante
Estrella CFCD Laguna
Unión Sur YaizaUD Playas de Sotavento
Villa Santa BrígidaCD Marino
CD Tenerife CChatur San Fernando
UD AñazaUD Las Palmas C
CD San MiguelSan Bartolomé
Villaverde Norte SDPanadería Pulido San Mateo
UD LanzaroteReal Unión Tenerife
CD MensajeroUD Los Llanos de Aridane

Jornada 27 – 20.03.2027 – 21.03.2027

LocalResultadoVisitante
Real Unión TenerifeVilla Santa Brígida
Panadería Pulido San MateoUnión Sur Yaiza
UD Playas de SotaventoEstrella CF
CD LagunaUD Lanzarote
UD Los Llanos de AridaneCD Tenerife C
UD Las Palmas CCD San Miguel
San BartoloméVillaverde Norte SD
CD MarinoCD Mensajero
Chatur San FernandoUD Añaza

Jornada 28 – 25.03.2027

LocalResultadoVisitante
Estrella CFUnión Sur Yaiza
UD LanzaroteUD Playas de Sotavento
Villa Santa BrígidaCD Laguna
CD MensajeroReal Unión Tenerife
CD Tenerife CCD Marino
UD AñazaUD Los Llanos de Aridane
CD San MiguelChatur San Fernando
Villaverde Norte SDUD Las Palmas C
San BartoloméPanadería Pulido San Mateo

Jornada 29 – 03.04.2027 – 04.04.2027

LocalResultadoVisitante
Real Unión TenerifeCD Tenerife C
Panadería Pulido San MateoEstrella CF
Unión Sur YaizaUD Lanzarote
UD Playas de SotaventoVilla Santa Brígida
CD LagunaCD Mensajero
UD Los Llanos de AridaneCD San Miguel
UD Las Palmas CSan Bartolomé
CD MarinoUD Añaza
Chatur San FernandoVillaverde Norte SD

Jornada 30 – 09.04.2027 – 11.04.2027

LocalResultadoVisitante
UD AñazaReal Unión Tenerife
Villa Santa BrígidaUnión Sur Yaiza
CD Tenerife CCD Laguna
CD San MiguelCD Marino
San BartoloméChatur San Fernando
UD Las Palmas CPanadería Pulido San Mateo
Villaverde Norte SDUD Los Llanos de Aridane
UD LanzaroteEstrella CF
CD MensajeroUD Playas de Sotavento

Jornada 31 – 17.04.2027 – 18.04.2027

LocalResultadoVisitante
Estrella CFVilla Santa Brígida
Real Unión TenerifeCD San Miguel
Panadería Pulido San MateoUD Lanzarote
Unión Sur YaizaCD Mensajero
UD Playas de SotaventoCD Tenerife C
CD LagunaUD Añaza
UD Los Llanos de AridaneSan Bartolomé
CD MarinoVillaverde Norte SD
Chatur San FernandoUD Las Palmas C

Jornada 32 – 24.04.2027 – 25.04.2027

LocalResultadoVisitante
Villa Santa BrígidaUD Lanzarote
CD Tenerife CUnión Sur Yaiza
UD AñazaUD Playas de Sotavento
CD San MiguelCD Laguna
San BartoloméCD Marino
UD Las Palmas CUD Los Llanos de Aridane
Villaverde Norte SDReal Unión Tenerife
CD MensajeroEstrella CF
Chatur San FernandoPanadería Pulido San Mateo

Jornada 33 – 02.05.2027

LocalResultadoVisitante
Villa Santa BrígidaPanadería Pulido San Mateo
UD LanzaroteCD Mensajero
Estrella CFCD Tenerife C
Unión Sur YaizaUD Añaza
UD Playas de SotaventoCD San Miguel
CD LagunaVillaverde Norte SD
CD MarinoSan Bartolomé
Real Unión TenerifeUD Las Palmas C
UD Los Llanos de AridaneChatur San Fernando

Jornada 34 – 09.05.2027

LocalResultadoVisitante
CD MensajeroVilla Santa Brígida
CD Tenerife CUD Lanzarote
UD AñazaEstrella CF
CD San MiguelUnión Sur Yaiza
Villaverde Norte SDUD Playas de Sotavento
San BartoloméCD Laguna
UD Las Palmas CReal Unión Tenerife
Chatur San FernandoCD Marino
Pan Pulido SMUD Los Llanos de Aridane

Con estos resultados, el grupo canario sigue definiendo su clasificación de cara a la lucha por el ascenso a Segunda Federación. Consulta también el calendario para ver los próximos encuentros.

FAQ

¿Dónde puedo ver los resultados de la Tercera Federación en Canarias?

En esta página de RTVC, actualizada tras cada jornada con todos los marcadores del grupo canario.

¿Cómo va la clasificación del grupo canario de Tercera Federación?

En rtvc.es podrás consultar cómo va la clasificación del grupo canario tras disputarse cada jornada de la 3ª RFEF.

COMPARTE

ÚLTIMAS NOTICIAS

NOTICIAS RELACIONADAS