Consulta el horario del Cádiz CF vs UD Las Palmas, las alineaciones y el minuto a minuto en directo del partido de la J5 de LaLiga Hypermotion 26-27. Se puede seguir en directo en rtvc.es

Cádiz CF y UD Las Palmas se enfrentan este sábado 12 de septiembre, a partir de las 15:15 (hora canaria) en el JP Financial Estadio. Partido correspondiente a la jornada 5 de LaLiga Hypermotion.

Cádiz CF vs UD Las Palmas | LaLiga Hypermotion 26-27

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto amarillo llega al duelo tras empatar 0-0 en casa ante el Leganés. El equipo de Rubén de la Barrera ya no se encuentra en puestos de playoff, pero tiene los mismos punto que los equipos en puestos de playoff. El equipo está firmando una buena temporada, lo que aún lo consolida como uno de los favoritos al ascenso.

Por su parte, el Cádiz se encuentra en la zona baja de la tabla. El equipo que tiene 3 puntos busca poder mantenerse en la Segunda División.

Posiciones en la clasificación de Cádiz CF y UD Las Palmas

En la clasificación, Las Palmas se encuentra en 9ª posición, con 7 puntos. Por su parte, el Cádiz ocupa la decimoctava posición. El conjunto andaluz se encuentra con 3 puntos, 4 puntos menos que Las Palmas.

Últimos enfrentamientos H2H entre Cádiz CF y UD Las Palmas

En los últimos cinco enfrentamientos entre el Cádiz CF y la UD Las Palmas, Las Palmas ha ganado tres de ellos y los otros dos acabaron en empate. El equipo canario ha ganado dos de sus últimos cuatro partidos, empatado uno y perdido el otro. Por su parte, el equipo andaluz llega al encuentro habiendo empatado tres de sus últimos cuatro partidos y perdido el otro.

Minuto a minuto en directo de Cádiz CF y UD Las Palmas

Estadísticas del partido en vivo entre Cádiz CF y UD Las Palmas

Alineaciones de Cádiz CF y UD Las Palmas

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