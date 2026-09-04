El Rocasa Gran Canaria afrontará mañana en Pontevedra el primer título oficial del curso, la Supercopa de España, ante el Súper Amara Bera Bera

El Rocasa Gran Canaria se juega la primera corona del curso ante el Súper Amara Bera Bera / Rocasa Gran Canaria

Se levanta el telón de la campaña 2026/2027 para el Rocasa Gran Canaria con la final de la Supercopa de España como plato fuerte y anticipo de lo que se antoja una temporada exigente y apasionante.

El primer título oficial del nuevo curso enfrentará al equipo teldense, vigente campeón de la Liga Guerreras Iberdrola, con el Súper Amara Bera Bera, vencedor de la Copa de la Reina en un envite que se disputará este sábado 5 de septiembre, a partir de las 17:15 horas, en el IFEVI (Instituto Ferial de Vigo), en un duelo que reeditará la batalla vivida la pasada temporada por el campeonato liguero, donde el equipo teldense salió triunfador alzándose con el título.

El conjunto grancanario llega a esta nueva final con la ambición de comenzar el curso de la mejor manera posible y añadir un nuevo trofeo a su palmarés y lo hace con ilusión y la ambición de adjudicarse la tercera Supercopa de su historia.

La plantilla ha experimentado cambios durante el verano, con hasta siete caras nuevas, pero mantiene intacta el caracter competitivo que le permitió conquistar la Liga Guerreras Iberdrola. El Rocasa ha completado una notable pretemporada con la consecución del V Torneo Internacional Servatur Costa de Mogán, el título de la Copa Gobierno de Canarias y el tercer puesto en el Memorial Julio Gilsanz de Porriño.

A por la tercera Supercopa de su historia

La expedición del Rocasa, que viaja esta mañana a Pontevedra, y entrenará en el pabellón de Chapela a las 17:30 horas, está compuesta por 14 jugadoras: Iria Ranz, Almudena Rodríguez, Uxue Morentin, Lourdes Guerra, Itahisa Castillo, Ana Palomino, Irene Botella, Francieli Söthe, María Zaldúa, Yassira Martel, Fernanda Lima, Ana Medina, Eider Poles y Alba Tort. La principal ausencia será la de la brasileña Mavi, que continúa recuperándose de su lesión en la mano derecha.

El entrenador teldense se mostró ambicioso: “Queremos empezar la temporada compitiendo por un título. Tenemos muchas ganas de que empiece la competición y, sobre todo, de hacerlo con un título en juego. El año pasado conseguimos algo muy importante para el club y ahora queremos seguir construyendo sobre ese trabajo», apuntó Ojeda.

“Han llegado jugadoras nuevas y el objetivo durante estas semanas ha sido que todas entendieran nuestra manera de trabajar y que las veteranas y las incorporaciones fueran formando un bloque. Creo que hemos dado pasos importantes en ese sentido», añadió.

Sobre el rival, el joven técnico espera un encuentro igualado ante un rival que también ha renovado parte de su plantilla y que afrontará la cita con la motivación de conquistar el primer título de la temporada: “El Bera Bera sigue teniendo una plantilla muy completa y jugadores de mucho nivel. Aunque haya habido cambios, mantiene una estructura competitiva y sabemos que nos va a exigir muchísimo durante los 60 minutos, recordó.

Para el técnico del Rocasa, una de las claves estará en la capacidad del equipo para mantener la concentración y la intensidad independientemente del desarrollo del partido: “Tenemos que ser constantes. En una final habrá momentos buenos y otros más complicados, y será importante no perder nuestra identidad cuando las cosas no salgan como queremos. Hay que competir hasta el final», señaló, antes de apostillar que “queremos trasladar a la pista todo lo que hemos trabajado. El objetivo es competir, disfrutar de una final y luchar hasta el último minuto por conseguir el título», concluyó.

Un renovado Bera Bera afronta la Supercopa con buenas sensaciones

El Super Amara Bera Bera llega a la Supercopa de España Iberdrola con una plantilla renovada respecto al pasado curso, aunque manteniendo buena parte de su estructura competitiva. El conjunto donostiarra ha incorporado cinco novedades para esta temporada, entre ellas la angoleña Alexandra Shunu, última en llegar al equipo.

También se han producido los regresos de Melinda Louis y Amandine Balzinc. Louis, que ya militó durante dos temporadas y media en el Bera Bera, regresa tras su paso por Lanzarote. Por su parte, Balzinc llega procedente del Mecalia Atlético Guardés.

Otra de las apuestas de futuro es Kelly Fonkeng, pivote de 20 años procedente del Beti-Onak y elegida mejor pivote del último Mundial Júnior. A estas incorporaciones se suma Elene Fresco, MVP del pasado Mundial Juvenil, que contará con ficha del primer equipo.

El Bera Bera ha tenido que afrontar importantes salidas durante el verano. Lyndie Tchaptchet ha puesto rumbo al Metz, Nicole Wiggins al Borussia Dortmund, Eszter Ogonovszky al Vasas húngaro, Micaela Rodrigues al Costa del Sol Málaga y Laura Hernández al Zaglebie Lubin polaco.

A las bajas por salida se suman las ausencias de larga duración de Karsten, actualmente recuperándose de su lesión, y Esther Somaza, concentrada con las Guerreras. Con este escenario, el conjunto donostiarra se desplazará a la Supercopa con una convocatoria de 15 jugadoras.

El máximo responsable técnico del equipo donostiarra, Jon Begiristain, asegura que “tenemos muchísima ilusión y hemos trabajado bien durante la pretemporada para competir por el título. Sabemos que enfrente tendremos a un Rocasa muy fuerte, que hizo una gran temporada y que también ha incorporado nuevas jugadoras. No pensamos en la revancha. Queremos ganar la Supercopa y para ello tendremos que hacer un partido muy completo”.

RTVC ofrecerá en directo la final por la TDT, la Web y Youtube

La gran final de la Supercopa de España 2026, que enfrentará al Rocasa Gran Canaria y al Súper Amara Bera Bera, se disputará este sábado, 5 de septiembre, a partir de las 17:15 horas en el IFEVI de Vigo y se podrá seguir en directo por la RTVC, a través de la TDT, la página web (www.rtvc.es) y el canal de youtube.