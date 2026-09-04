La plantilla y el cuerpo técnico visitaron el pasado miércoles el acuario, Poema del Mar, donde fueron recibidos por Christoph Kiessling

El Balonmano Gáldar Gran Canaria se sumerge en Poema del Mar / Balonmano Gáldar

El MMT FEST Balonmano Gáldar Gran Canaria cambió el pasado miércoles la pista por el fondo del océano. La plantilla y el cuerpo técnico del conjunto galdense visitaron Poema del Mar, en Las Palmas de Gran Canaria, en una jornada especial que sirvió para estrechar los vínculos entre dos proyectos que esta temporada han decidido unir sus caminos.

La expedición fue recibida por Christoph Kiessling, presidente de Loro Parque Fundación y una de las principales figuras del Grupo Loro Parque, quien dio la bienvenida al equipo y compartió con jugadores y cuerpo técnico una jornada de convivencia y conocimiento de uno de los grandes referentes de la divulgación y conservación marina en Canarias.

Una colaboración especial

La visita se enmarca en la nueva colaboración entre Poema del Mar y el MMT FEST Balonmano Gáldar Gran Canaria, una alianza que va más allá del tradicional vínculo entre empresa y club deportivo y que nace de valores compartidos como el compromiso, el trabajo en equipo, la educación y la responsabilidad con el entorno.

Inaugurado en 2017, Poema del Mar se ha consolidado como uno de los principales espacios de divulgación de la biodiversidad marina de Canarias. Sus instalaciones reúnen cientos de especies y diferentes ecosistemas, con el Océano Profundo como uno de sus grandes atractivos.

Además de su labor divulgativa, Poema del Mar mantiene un firme compromiso con la conservación de los océanos y la biodiversidad a través del entorno del Grupo Loro Parque y de proyectos impulsados por Loro Parque Fundación.

Durante la visita, los jugadores pudieron recorrer las diferentes áreas del acuario, conocer de cerca algunas de sus especies y disfrutar de una jornada diferente, alejada de la rutina competitiva.

Deporte y valores

Para el MMT FEST Balonmano Gáldar Gran Canaria, esta colaboración supone reforzar su conexión con empresas y entidades de referencia de Canarias y continuar impulsando un proyecto basado en el deporte como herramienta de formación, convivencia y transmisión de valores.

El encuentro en Poema del Mar representa el primer gran capítulo de una colaboración que se prolongará durante la temporada con diferentes acciones conjuntas.

De la pista al océano, el MMT FEST Balonmano Gáldar Gran Canaria y Poema del Mar comienzan un camino compartido para seguir creciendo, generar sinergias y poner en valor el deporte y el compromiso con Canarias.