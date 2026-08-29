El Rocasa Gran Canaria se proclamó campeón de la Copa Gobierno de Canarias tras superar al Zonzamas Plus Car Lanzarote por 30-19

El Rocasa Gran Canaria conquista la Copa Gobierno de Canarias tras ganar al Zonzamas Plus Car Lanzarote / Rocasa Gran Canaria

El conjunto teldense salió muy concentrado desde el inicio, con una defensa activa que dificultó la circulación del Zonzamas y permitió encontrar buenas situaciones al contraataque. Eider Poles abrió el marcador y María Zaldúa aprovechó varias transiciones rápidas para dar las primeras ventajas al Rocasa en unos minutos iniciales de mucho ritmo.

Un primer tiempo arrollador

Las de Dejan Ojeda fueron creciendo con el paso del primer periodo, apoyadas en el buen trabajo defensivo y en las intervenciones de Ana Palomino bajo palos. La intensidad permitió provocar pérdidas, correr y encontrar diferentes soluciones en ataque, ampliando progresivamente la diferencia hasta alcanzar una renta importante.

El buen momento colectivo también permitió que varias de las nuevas incorporaciones fueran ganando protagonismo y mostrando una mayor adaptación al juego del equipo. Alba Tort estuvo muy activa en ambos lados de la pista, mientras que Itahisa Castillo e Irene Botella aprovecharon sus minutos con buenas acciones ofensivas. También destacó la aportación de la canterana Iria, autora de dos goles antes del descanso.

El Rocasa alcanzó el intermedio con una ventaja de siete tantos (18-11) después de una primera mitad muy completa, marcada por la solidez defensiva, la velocidad en las transiciones y el acierto en ataque.

Dominio del Rocasa hasta el final

Tras el descanso, el Zonzamas elevó su intensidad defensiva y dificultó durante algunos minutos la circulación del conjunto grancanario. Pese a ello, el Rocasa mantuvo la calma, siguió encontrando espacios y amplió su ventaja de forma progresiva. Eider Poles continuó mostrando seguridad desde los siete metros y Alba Tort aprovechó un robo para anotar desde el centro del campo.

El paso de los minutos terminó por decantar definitivamente el encuentro. Lulu Guerra respondió con buenas intervenciones bajo palos y Almudena Rodríguez castigó al contraataque para elevar la renta hasta los doce goles. Irene Botella también dejó buenas acciones desde el pivote y en defensa, mientras el equipo continuaba manteniendo la intensidad pese a la amplia ventaja.

En el tramo final, Dejan Ojeda dio minutos a jugadoras como Noemí Artiles, Ana Medina y Yassira Martel, que mantuvieron el nivel competitivo del equipo. Itahisa Castillo volvió a encontrar portería y Noemí Artiles se sumó a la anotación desde los siete metros antes de cerrar el encuentro con el definitivo 30-19.

Confianza en la plantilla

El técnico del Rocasa Gran Canaria, Dejan Ojeda, destacó especialmente el funcionamiento colectivo por encima de la diferencia en el marcador. “Más allá del resultado, me quedo con la fluidez del juego y la confianza que tuvieron las chicas en todo momento. Todas las que entraron estuvieron metidas y entendieron cuál era el trabajo que necesitábamos”, señaló.

Ojeda también valoró el trabajo realizado durante los últimos días y la respuesta ofrecida por toda la plantilla: “Ha sido una grandísima semana de trabajo”. Superada la Copa Gobierno de Canarias, el técnico ya pone el foco en el siguiente desafío del equipo.

La Supercopa de España, próximo reto

El Rocasa Gran Canaria cierra así su preparación competitiva antes del inicio oficial de la temporada 2026/27 con un nuevo título y buenas sensaciones colectivas.

El próximo compromiso llegará el sábado 5 de septiembre, a las 17:15 horas, cuando el conjunto teldense se enfrentará al Súper Amara Bera Bera en Vigo en la final de la Supercopa de España.

Las grancanarias afrontarán la cita como campeonas de Liga, mientras que el conjunto vasco lo hará como campeón de la Copa de la Reina, en el primer gran reto oficial de la nueva campaña.