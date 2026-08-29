Herido grave tras caer con su vehículo por un barranco de Tenerife

El vehículo que conducía un hombre de 75 años cayó por el barranco Lomo de Oliva en el municipio tinerfeño de Arico

Un hombre de 75 años ha resultado herido grave tras precipitarse el vehículo en el que se desplazaba por el barranco Lomo de Oliva. Un barranco situado en el municipio tinerfeño de Arico.

El accidente ha ocurrido sobre las 14:45 horas y en el momento de la asistencia, el hombre presentaba traumatismos de carácter grave y fue trasladado hasta el Hospital de la Candelaria.

Efectivos de los bomberos rescataron al afectado del barranco y lo trasladaron hasta los servicios sanitarios.