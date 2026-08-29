Tejina, en Tenerife, se prepara para la Fiesta de los Corazones

Representantes de los corazones de Calle Arriba, Calle Abajo y El Pico han cortado y transportado ya la rama para la fiesta que se vivirá este domingo, 30 de agosto

Recogida de fayal como parte de los preparativos de la Fiesta de los Corazones de Tejina, en Tenerife.

El Cabildo de Tenerife y el área Medio Ambiente del Ayuntamiento de La Laguna, han colaborado un año más con la Fiesta de los Corazones de Tejina con la retirada y corte de faya en el área recreativa de La Tahona en San Juan de la Rambla.

Los Corazones de Tejina son una de las fiestas más importantes del municipio lagunero, declarada Bien de Interés Cultural el 12 de mayo de 2003 a propuesta de la Asociación Corazones de Tejina. Un colectivo creado con el objetivo de proteger, fomentar, difundir y legar los Corazones de Tejina, su propia imagen y defender el gran valor etnográfico y antropológico de un encuentro que tiene como protagonistas a los corazones de Calle Arriba, Calle Abajo y El Pico.

La Fiesta se celebra desde la segunda mitad del siglo XIX y es una de las expresiones culturales más arraigadas de Tenerife. Su importancia llevó a que fuera declarada Bien de Interés Cultural en 2003.

Son una muestra de cultura popular que mezcla la fiesta con el fervor religioso y que tiene importantes elementos de elevado valor etnográfico y antropológico. Se celebran en Tejina en torno al 24 de agosto (onomástica de San Bartolomé), que cada año alza con orgullo esos estandartes proclamando su belleza y exclusividad.

Este domingo, 30 de agosto, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, participará en el acto de Ofrenda de los Corazones de Tejina y en la misa posterior en honor a San Bartolomé, patrono de la localidad. Será a las 11.30 horas en la Plaza de San Bartolomé.