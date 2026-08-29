Una mujer resulta herida con policontusiones moderadas tras ser atropellada en la calle Gran Bretaña de Adeje y trasladada al Hospital Universitario Hospitén Sur

Una mujer herida en un atropello en el municipio de Adeje, en Tenerife / EuropaPress

Según ha informado este sábado el servicio de urgencias 1-1-2, una mujer ha resultado herida tras sufrir un atropello en una calle del municipio de Adeje, en Tenerife,.

El accidente ocurrió pasadas las 22:00 horas de ayer en la calle Gran Bretaña y en el momento inicial de la asistencia, la mujer presentaba policontusiones de carácter moderado, salvo complicaciones.

La herida fue trasladada en ambulancia al Hospital Universitario Hospitén Sur.