Una lengua de barro y lodo en una zona de baño en Tabaiba, Tenerife, preocupa a los vecinos

Las redes sociales han viralizado la denuncia de un grupo de vecinos de Tabaiba, cuyas imágenes muestran el vertido al mar de aguas residuales, con restos de obra

Una imagen que, señalan los vecinos, se prolonga en el tiempo y se ve agravada por las obras de rehabilitación de la piscina municipal

Una lengua de barro y lodo procedente, según afirman los vecinos, de las obras que se llevan a cabo en la piscina municipal de Tabaiba, en el Rosario. Uno de los vecinos explica que «las obras supuestamente durarían cuatro meses, pero ya hace casi 1 año que comenzaron». «Los emisarios también afecta», añade otro vecino.



Por su parte en un comunicado el Ayuntamiento de El Rosario niega la existencia de ningún vertido al mar de materiales de obra y afirma que son los fangos del fondo marino los que se han extraído en los trabajos que rehabilitación de la piscina.