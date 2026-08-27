InicioNoticias

Una lengua de barro y lodo en una zona de baño en Tabaiba, Tenerife, preocupa a los vecinos

Redacción RTVC
Añade a RTVC en Google

Las redes sociales han viralizado la denuncia de un grupo de vecinos de Tabaiba, cuyas imágenes muestran el vertido al mar de aguas residuales, con restos de obra

Una imagen que, señalan los vecinos, se prolonga en el tiempo y se ve agravada por las obras de rehabilitación de la piscina municipal

Una lengua de barro y lodo procedente, según afirman los vecinos, de las obras que se llevan a cabo en la piscina municipal de Tabaiba, en el Rosario. Uno de los vecinos explica que «las obras supuestamente durarían cuatro meses, pero ya hace casi 1 año que comenzaron». «Los emisarios también afecta», añade otro vecino.


Por su parte en un comunicado el Ayuntamiento de El Rosario niega la existencia de ningún vertido al mar de materiales de obra y afirma que son los fangos del fondo marino los que se han extraído en los trabajos que rehabilitación de la piscina.

COMPARTE

ÚLTIMAS NOTICIAS

La lluvia sorprende a Canarias en pleno mes de agosto

Los vecinos de la Isleta denuncian falta de información ante la construcción de la nueva depuradora

Abiertas las inscripciones para los Premios Canarios de la Música

La Laguna reabre la playa de Bajamar tras un episodio de contaminación

Nepal eleva a más de 350 los fallecidos por la riada, que también ha dejado cuatro españoles desaparecidos

112 Canarias adapta los contenidos para personas sordas y con discapacidad auditiva

NOTICIAS RELACIONADAS