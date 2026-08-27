Culminan las obras del refugio climático de Piedra Hincada, en Guía de Isora

La actuación transformará cerca de 5.000 metros cuadrados en un parque sostenible con zonas de sombra y descanso

El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano H. Zapata, visita el refugio climático de Piedra Hincada, en el municipio tinerfeño de Guía de Isora, para comprobar el resultado de las obras, y que en breve podrá ser inaugurado para el uso y disfrute de la ciudadanía.

Transición Ecológica culmina las obras del refugio climático de Piedra Hincada, en Guía de Isora / Gobierno de Canarias

La intervención, desarrollada en la calle El Granito permitirá recuperar y acondicionar una superficie próxima a los 5.000 metros cuadrados como espacio libre público y refugio climático urbano, con un presupuesto de 1.145.695 euros.

Durante la visita, Zapata destacó que «nuestro compromiso y nuestro trabajo era completar y dejar lista la infraestructura de esta obra, y ese objetivo ya está cumplido”. Ahora, aclaró Zapata, “con la obra finalizada, una vez se culminen los últimos trámites operativos, el espacio pasa a manos del Ayuntamiento de Guía de Isora para que fije la fecha de su inauguración oficial”.

En este sentido, el consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano H. Zapata, destacó que “Piedra Hincada es un ejemplo concreto de una estrategia que estamos extendiendo por todo el Archipiélago” porque, “los refugios climáticos van a ser cada vez más necesarios ante el incremento de las temperaturas y de los episodios de calor extremo”.

Piedra Hincada, un ejemplo de estrategia

Zapata recordó que “estamos trabajando en proyectos en distintas islas, como el futuro refugio del Puerto de Tazacorte, el Parque Periurbano de Huerta Nueva en Santa Cruz de La Palma o el Parque Urbano Sostenible y Refugio Climático de Toscal-Longuera, en Los Realejos, además de otras actuaciones de adaptación de espacios urbanos”

Por su parte, la viceconsejera Julieta Schallenberg presente en la visita, comentó que “Piedra Hincada es un ejemplo concreto de una estrategia que estamos extendiendo por todo el Archipiélago” porque, “los refugios climáticos van a ser cada vez más necesarios ante el incremento de las temperaturas y de los episodios de calor extremo”.

Asimismo puso en valor la colaboración institucional para recuperar un espacio que hasta ahora no ofrecía las condiciones adecuadas para el uso y disfrute de la población. “Con esta actuación devolvemos el terreno al barrio convertido en una infraestructura verde, accesible y preparada para afrontar los retos climáticos de presente y futuro”, afirmó.

Un nuevo espacio sostenible y adaptado al servicio de la ciudadanía

El parque dispondrá de un recorrido interior accesible, un mirador, zonas de estancia y descanso, áreas recreativas con mesas y sillas, juegos infantiles, un auditorio al aire libre, aseos y espacios ajardinados. El proyecto aprovecha la pronunciada pendiente de la parcela para diferentes ambientes y usos mediante recorridos en zigzag, rampas y conexiones alternativas a las escaleras.

La actuación incorpora además diferentes zonas ajardinadas y recorridos peatonales. Uno de los espacios con mayor protagonismo será el área de juegos infantiles, diseñada para ofrecer un lugar de ocio protegido frente a la exposición directa al sol. La zona contará con pérgolas específicas de sombra y una vela tensada de tejido técnico de 156,25 metros cuadrados, además de pavimento de arena como superficie amortiguadora de caídas.

Asimismo, las pérgolas del parque incorporarán placas fotovoltaicas destinadas a generar la electricidad necesaria para alimentar el sistema de riego y el alumbrado del recinto. Esta solución permitirá reducir el consumo energético convencional y reforzará el carácter sostenible de la actuación.

Primera Red Regional de Refugios Climáticos

La finalización del Parque Sostenible de Piedra Hincada coincide con los trabajos que desarrolla la Consejería de Transición Ecológica y Energía para poner en marcha la que será la primera Red Regional de Refugios Climáticos de Canarias. La iniciativa pretende identificar en todas las islas espacios seguros y confortables en los que la ciudadanía pueda protegerse durante episodios de calor extremo, con especial atención a las personas mayores, la infancia y otros colectivos vulnerables.

De esta forma, la Consejería trabaja de manera coordinada con la Federación Canaria de Municipios (FECAM) en la elaboración de un convenio de colaboración para la difusión de estos espacios.

Asimismo, para favorecer una planificación coordinada, la Consejería, a través de las Oficinas Verdes de Canarias, ha distribuido entre los 88 ayuntamientos y los siete cabildos la guía de recomendaciones para la creación de zonas verdes como refugios climáticos. El documento ofrece criterios comunes sobre vegetación, sombra, disponibilidad de agua, pavimentos, accesibilidad, riego eficiente, mobiliario urbano y confort térmico.

La futura red tendrá una metodología técnica común y estará abierta también a la colaboración con iniciativas privadas que cumplan los requisitos establecidos. En este contexto, la Consejería ha iniciado la coordinación con Ashotel para estudiar la posible adhesión de su proyecto de hoteles refugio climático y ampliar así los espacios de protección disponibles para la población.»

Una estrategia que se extiende por todas las islas

La actuación de Piedra Hincada se integra en una estrategia más amplia de la Consejería para adaptar los espacios urbanos de Canarias al aumento de las temperaturas y a los episodios de calor extremo. En este marco, el Gobierno de Canarias está impulsando también nuevos refugios climáticos en Los Realejos (Tenerife), San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) además del futuro refugio climático del Puerto de Tazacorte (La Palma) y el de Santa Cruz de La Palma.

“No se trata únicamente de crear zonas verdes, sino de preparar nuestras ciudades y nuestros barrios para las nuevas condiciones climáticas, generando espacios que aporten sombra, confort térmico, biodiversidad y lugares seguros de encuentro para la ciudadanía”, añadió el consejero.