La lluvia sorprende a Canarias en pleno mes de agosto

Las precipitaciones débiles riegan varias islas del archipiélago durante la jornada, los pronósticos meteorológicos sobre un verano muy húmedo aciertan de pleno

La lluvia ha sorprendido este jueves a residentes y turistas en varias zonas de Canarias. Las nubes dejaron precipitaciones débiles esta mañana confirmando los partes del tiempo. La AEMET ya adelantó que este verano traería mucha más humedad al archipiélago.

Informa: Redacción Informativos RTVC

Agosto siempre evoca imágenes de sol y playa en la mente de todos. Sin embargo, el tiempo de este jueves muestra una cara muy diferente. Los paraguas han vuelto a las calles de las islas más montañosas.

Sorpresa entre los visitantes

Muchos turistas han mostrado asombro ante este cambio brusco. Algunos visitantes llevaban diez días disfrutando del sol continuo. De repente, amanecieron hoy con los cielos grises y con lluvia.

A pesar de esto, estas precipitaciones entran dentro de la normalidad. Vicky Palma, jefa de Meteorología de RTVC, confirma que es una situación habitual. Ella explica que algunos agostos anteriores trajeron incluso temporales.

Además, los datos ratifican la tendencia húmeda de este año. Palma señala que el mes de julio superó los registros históricos. Concretamente, llovió un 89 % más respecto a los valores canarios habituales.

Lluvia muy bien recibida

Mientras tanto, los pluviómetros han recogido cantidades destacables durante la jornada. San Andrés y Sauces registró 13 litros por metro cuadrado. Por su parte, La Laguna acumuló 10 litros de agua.

En otras zonas, como Agulo, cayeron 9 litros en total. Teror también sumó 7 litros de lluvia a sus registros diarios. Por lo tanto, los vecinos recibieron el agua con mucha alegría.

De hecho, la gente paseaba por La Laguna disfrutando de la llovizna. Los ciudadanos afirmaban que la lluvia viene muy bien ahora. Todos querían refrescar las paredes y sacar los paraguas guardados.

Calor y arcoíris espectaculares

Finalmente, la lluvia no ha bajado las temperaturas en las islas. Las personas caminaban este jueves en manga corta por las calles. El ambiente generó mucho bochorno debido a la alta humedad ambiental.

En definitiva, el calor sigue presente en el archipiélago. Los vecinos aseguran que no hace frío. La jornada ha sido un día en el que la luz del sol ha podido atravesar las gotas de lluvia. Esta combinación meteorológica regaló estampas visuales muy hermosas. Como resultado, un gran arcoíris iluminó el cielo de Taguluche en La Gomera.