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En Canarias hay un 15% de viviendas vacacionales menos que hace un año

RTVC / EFE
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La mayor parte de estas viviendas vacacionales está en Tenerife. Le siguen Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura

Vivienda vacacional / Imagen de Recurso. Ashotel
Vivienda vacacional / Imagen de Recurso. Ashotel


El número de viviendas vacacionales en Canarias que se ofertan en plataformas digitales de intermediación ha descendido un 15% en un año.

En concreto, el pasado mes de julio se anunciaban en estos portales 39.678 viviendas, que en conjunto suman 162.426 plazas de alojamiento, un 16% menos en comparación con el séptimo mes de 2025.

Ambos datos vienen recogidos en la Estadística Experimental de Vivienda Vacacional que publica el Instituto Canario de Estadística (Istac).

La mayor parte de este tipo de viviendas está en Tenerife, que acapara el 41% de todas las que se ofertan en el archipiélago. Le siguen Gran Canaria (21%), Lanzarote (17%) y Fuerteventura (14%).

En el pasado mes de julio, 37.897 viviendas recibieron alguna reserva, lo que supone un 95,5% del total de las viviendas disponibles en las plataformas digitales analizadas. 

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