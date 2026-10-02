Televisión Canaria emite el 34º Festival Folclórico de Gran Canaria

El encuentro, uno de los actos musicales más importantes de las Fiestas del Pino, podrá seguirse este sábado 3 de octubre, a partir de las 23:55 horas

Televisión Canaria emitirá este sábado 3 de octubre, a partir de las 23:55 horas, el 34º Festival Folclórico de Gran Canaria que se celebró el pasado domingo 6 de septiembre en el escenario instalado en la plaza de Sintes, en Teror, en el marco de las Fiestas del Pino.

La principal novedad de la edición de este año es el que el Festival ha contado por primera vez con agrupaciones representantes de las ocho islas: Sabinosa, de El Hierro; Dunas de Corralejo, de Fuerteventura; Chemida, de Gran Canaria; Coros y Danzas de La Gomera; Alfaguara, de La Palma; Guadarfía, de Lanzarote; Escuela de Folclore de Adeje, de Tenerife y la Parranda de Los Toledo, de La Graciosa.

Un momento del 34º Festival Folclórico de Gran Canaria, en Teror.

Homenaje al periodista Antonio Betancor

En esta ocasión, el Festival rindió tributo a la figura del veterano periodista Antonio Betancor, siempre vinculado con el mundo de la radio y la televisión, y que se inició en los años 60 en la desaparecida Radio Atlántico. Betancor, al que en 2016 el Cabildo de Gran Canaria le concedió el Roque Nublo de Plata en el apartado de Folclore, dirigió muchos programas relacionados con la cultura popular, manteniendo una notable trayectoria hasta su jubilación.

A la izquierda, aspecto general de la plaza de Sintes, en Teror. A la derecha, Antonio Betancor en un momento de su homenaje.

Hasta la fecha han sido merecedores de este reconocimiento la cantante Mary Sánchez, el cantador de Teror Abelardo García ‘El Tormento’, el miembro más veterano de Los Gofiones, Sergio García Beltrán, la solista y voz del grupo Añoranza, Mary Carmen Mulet y la docente y soprano María Isabel Torón.

El festival, impulsado por la Fundación Nanino Díaz Cutillas, organismo adscrito al Cabildo grancanario, cuenta con la colaboración de la Federación de Agrupaciones Folclóricas de Gran Canaria.

Con la emisión de este Festival, RTVC muestra una vez más sus compromiso con la difusión de las manifestaciones de la cultura popular y la etnografía de Canarias.