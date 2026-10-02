El programa arranca este sábado a las 13:40 horas con la participación de los rectores de la ULPGC y la ULL

Televisión Canaria estrena este sábado 3 de octubre, a partir de las 13:40 horas, la nueva temporada de ‘Canarias Futura’. El espacio divulgativo regresa a la parrilla de la cadena pública para mostrar los avances tecnológicos, científicos e innovadores que se desarrollan en el Archipiélago, con una primera entrega centrada en los proyectos más destacados de las universidades canarias.

Dirigido y presentado por Yaiza Díaz, el programa propone un recorrido por las ocho islas para acercar a la audiencia, con un lenguaje accesible, la labor de los investigadores isleños. En esta primera cita de la temporada, la presentadora conversa con Lluís Serra y Francisco Javier García, rectores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y de la Universidad de La Laguna (ULL) respectivamente, para analizar el papel del conocimiento universitario en el desarrollo de las Islas.

El programa dará a conocer proyectos de investigación en materia de salud pública y biomedicina. Entre ellos destacan el trabajo de Idaira Pacheco, enfocado en el diagnóstico de enfermedades antes de la aparición de los primeros síntomas, y los estudios desarrollados por Gilberto Betancor sobre el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). Asimismo, la emisión mostrará el funcionamiento del Servicio General de Apoyo a la Investigación (SEGAI) de la ULL como infraestructura clave para la comunidad científica.

Yaiza Díaz dialoga con el rector de la ULPGC, Lluís Serra, durante el desarrollo del primer episodio de la temporada.

La divulgación humanística y la tecnología aplicada a la producción alimentaria completan el contenido de esta entrega. ‘Canarias Futura’ charla con el egiptólogo Miguel Ángel Molinero para conocer sus proyectos de investigación sobre el Antiguo Egipto, descubre las líneas de trabajo en ciberseguridad lideradas por Pino Caballero y analiza la aportación de Juan Manuel Afonso en la cría del langostino blanco, una iniciativa de acuicultura orientada a dar respuesta a los retos de sostenibilidad alimentaria a nivel global.

Con el regreso de ‘Canarias Futura’, Televisión Canaria refuerza su línea de servicio público orientada a dar visibilidad a la ciencia y la innovación que se generan en el Archipiélago, conectando el talento investigador de las Islas con la ciudadanía.