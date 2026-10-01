El programa ‘Noveno Auditorio’ de La Radio Canaria aborda en su última entrega la técnica vocal clásica

Rubén Mayor entrevista al historiador Francisco Quintana Navarro, que hablará sobre la evolución del sistema funerario en las medianías del norte de Gran Canaria en el espacio dedicado al patrimonio

El programa Noveno Auditorio presenta este jueves 1 de octubre, a las 21:00 horas, un recorrido que abarca desde la técnica vocal clásica hasta el patrimonio histórico y la actualidad de las artes escénicas en las islas.

En la sección ‘Programa de mano’, el espacio que conduce Rubén Mayor analiza el concepto técnico del ‘coup de la glotte’ (golpe de glotis), acuñado en 1841 por el pedagogo de bel canto Manuel García. A través de un análisis práctico, el programa examina cómo esta emisión vocal se manifiesta en géneros y artistas tan diversos como Michael Spyres, Michael Jackson, Camarón de la Isla, Luciano Pavarotti, Rosalía, Sia y Freddie Mercury. El bloque ‘De las palabras’, dedicado al patrimonio y la historia, cuenta con la intervención del historiador Francisco Quintana Navarro. Durante la entrevista se aborda su obra ‘La iglesia de Caideros y los cementerios del municipio de Gáldar’, un estudio sobre la evolución del sistema funerario y la cohesión social de las medianías en el norte de Gran Canaria.

Por su parte, la sección ‘Agenda para 5 sentidos’ destaca las principales citas culturales del Archipiélago. En Teatro, se referirá al estreno en el Cuyás de la comedia ‘El divorcio como medida higiénica’, escrita y dirigida por Israel Reyes y protagonizada por Maricarmen Sánchez, Lili Quintana y Blanca Rodríguez. Sobre música sinfónica destaca el concierto ‘La España imaginada’, de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, con el guitarrista y compositor José María Gallardo del Rey bajo la dirección de Oliver Díaz. Por último, abordarán la apertura de la temporada de la Ópera de Tenerife con la producción de ‘Le nozze di Figaro’, de Wolfgang Amadeus Mozart, en coproducción con el Gran Teatre del Liceu.

La emisión concluye con la sección ‘El atril’ junto a Paco Grimón, un espacio dedicado al repertorio de compositores emblemáticos, y que esta vez recorrerá Latinoamérica y Estados Unidos, con figuras como Heitor Villa-Lobos, Leonard Bernstein y Samuel Barber.