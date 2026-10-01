Canarias Play emite en directo el enfrentamiento entre la SD Villaverde Norte y el CD Mensajero

El partido se emite este sábado a las 16:00 horas y también se podrá seguir a través de la web rtvc.es y el canal de deportes de YouTube

El equipo de la SD Villaverde Norte jugará este sábado con la misión de alcanzar la primera victoria ante sus aficionados.

Radiotelevisión Canaria ofrece este sábado 3 de octubre, a partir de las 16:00 horas, el partido entre la SD Villaverde Norte y el CD Mensajero. La retransmisión se podrá seguir en directo en streaming a través de la plataforma Canarias Play, la página web rtvc.es y el canal de deportes de YouTube de la cadena pública.

El encuentro se disputará en el campo municipal Doña Julita de Villaverde, en La Oliva -Fuerteventura-, y corresponde a la quinta jornada del Grupo XII de Tercera Federación. La narración de la cita deportiva correrá a cargo del periodista Berto Mata. Esta emisión supone el cuarto partido de la categoría que el medio público retransmite en directo esta temporada, dentro de su compromiso por dar visibilidad al fútbol autonómico y a los equipos de las distintas islas.

El conjunto majorero afronta este compromiso tras haber logrado su primer punto de la temporada con un empate (1-1) en casa ante la UD Lanzarote en la tercera jornada, tras tropezar en el estreno liguero ante el Estrella CF (3-1). En la cuarta jornada, disputada el pasado fin de semana, el equipo de Fuerteventura no pudo sumar tras caer por 2-0 ante el Villa de Santa Brígida, por lo que llega a este choque con un punto y con el objetivo de lograr su primer triunfo ante su afición.

La SD Villaverde Norte afronta una temporada especialmente significativa. El cuadro majorero logró el pasado curso el ascenso a Tercera Federación tras superar las eliminatorias de promoción, convirtiéndose, junto a la UD Playas de Sotavento, en uno de los representantes de la isla en la categoría nacional. Como recién ascendido, el reto del club es consolidarse en una competición de mayor exigencia.

Enfrente estará un CD Mensajero que militó la pasada campaña en Segunda RFEF y que llega a Fuerteventura tras sumar dos victorias consecutivas. El conjunto palmero se impuso por 1-0 al CD Tenerife C en la segunda jornada, cayó por la mínima ante la UD Añaza y volvió a ganar en la cuarta jornada, también por 1-0, frente al CD San Miguel.

El equipo rojinegro destaca por su solidez defensiva, tras mantener la portería a cero en sus dos triunfos. Con seis puntos de nueve posibles y solo un gol recibido en tres jornadas disputadas, el equipo ocupa la quinta posición de la tabla y buscará prolongar su buena dinámica a domicilio para mantenerse en la zona alta de la clasificación.

Con esta retransmisión, RTVC suma su cuarta emisión de la temporada en Tercera Federación. La cadena pública mantiene así su apuesta decidida por el fútbol autonómico, acercando a la audiencia el trabajo y el talento de los clubes de las distintas islas.

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