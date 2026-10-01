Televisión Canaria lidera entre los espectadores de 25 a 44 años y se sitúa como segunda opción entre los jóvenes de 14 a 24

La cadena cierra septiembre con un 6,8% de cuota de pantalla, su mejor dato en este mes desde 2022

Televisión Canaria se consolida como la televisión pública más vista en las Islas y es una de las dos cadenas autonómicas que más crecen en España el pasado mes

La periodista Fátima Plata durante el especial de los Servicios Informativos desde La Palma con motivo del 5º aniversario de la erupción del volcán Tajogaite el pasado 19 de septiembre.

Televisión Canaria cierra septiembre reforzando especialmente su conexión con las audiencias más jóvenes. La cadena pública canaria fue líder entre los espectadores de 25 a 44 años, con un 9% de cuota de pantalla, segmento en el que se sitúa como líder entre todas las cadenas. Además, cabe destacar que TVC se sitúa como segunda opción entre los jóvenes de 14 a 24 años.

Estos resultados acompañan la apuesta de Televisión Canaria por contenidos y programas hechos en las Islas, con formatos que incorporan nuevas miradas y el talento creativo de jóvenes canarios.

En concreto, respecto a septiembre de 2025, la cuota de Televisión Canaria aumenta 4,7 puntos entre los espectadores de 25 a 44 años y 3,6 puntos entre los jóvenes de 14 a 24 años. También mejora entre el público de 45 a 64 años, con un incremento de 0,8 puntos.

Para el administrador general de RTVC, César Toledo, estos resultados responden a uno de los principales retos que se ha marcado la cadena: «El rejuvenecimiento de la audiencia es uno de nuestros principales objetivos estratégicos y estas cifras confirman que vamos por el buen camino». Toledo destaca, además, que los datos muestran que «nos estamos acercando a los contenidos que demanda la gente joven en Canarias».

En cuanto a resultados generales. la cadena cierra septiembre de 2026 con un 6,8% de cuota de pantalla y una media de 14.000 espectadores, lo que supone un crecimiento de 0,4 puntos de cuota respecto a agosto y también de 0,4 puntos respecto a septiembre de 2025. Así, el resultado supone el mejor mes de septiembre de Televisión Canaria en cuota de pantalla desde 2022.

La televisión pública más vista en Canarias

Televisión Canaria asciende en septiembre hasta la tercera posición entre las cadenas generalistas en las Islas, por delante de La 1 de TVE, que registra un 6,7% de cuota de pantalla. Con este resultado, Televisión Canaria cierra el mes como la televisión pública más vista en Canarias, con una décima de ventaja sobre La 1.

La evolución de Televisión Canaria también sobresale en el conjunto de las televisiones autonómicas. La cadena comparte con TV3 el mayor crecimiento del mes, con una subida de 0,4 puntos de cuota, por delante de La 7 (+0,3) y TVG (+0,1). Este avance sitúa a Televisión Canaria, con un 6,8% de cuota, como la sexta cadena con mayor seguimiento entre las televisiones de la FORTA.

Más de 1,2 millones de canarios conectaron con la cadena

Un total de 1.210.000 personas vieron Televisión Canaria en algún momento de septiembre, el equivalente al 54,9% de la población de Canarias.

La cifra supone 74.000 espectadores únicos más que en agosto, cuando la audiencia acumulada alcanzó las 1.136.000 personas. Además, alrededor de 290.000 canarios conectaron cada día con Televisión Canaria en algún momento de la jornada.

Los datos de septiembre consolidan así la evolución de Televisión Canaria en el arranque del nuevo curso, con un crecimiento que cobra especial relevancia entre los públicos más jóvenes. Un comportamiento que coincide con la apuesta de la cadena por una programación hecha desde Canarias, conectada con la realidad de las Islas y abierta a nuevas voces y generaciones de profesionales.