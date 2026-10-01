Televisión Canaria ofrece la segunda entrega de ‘El Ambulatorio’, la nueva comedia de situación

La serie que dirige David Sainz regresa este viernes 2 de octubre, a partir de las 22:30 horas, con nuevos capítulos para arrancar las risas de los telespectadores

Televisión Canaria ofrecerá este viernes 2 de octubre, a las 22:30 horas, una nueva entrega de la serie ‘El Ambulatorio’, que tras su estreno la semana pasada, se ha convertido en todo un éxito. La comedia de situación que dirige David Sainz se erige en referente de las noches de los viernes para afrontar el fin de semana con mucho humor.

Tras los cuatro capítulos ya emitidos, este viernes se reanuda la serie en el capítulo quinto, que según la sinopsis, se remonta a cinco años atrás, cuando «Benito cometió un pequeño despiste: dejó a un paciente dormido en la sala de anestesia. Ahora ha llegado el momento de despertarlo y afrontar las consecuencias. Mientras intenta quitarle importancia a haberle robado cinco años de vida, Benito tendrá que ponerlo al día y explicarle todo lo que ha ocurrido durante su ausencia». Se pretende así hacer un repaso a algunos «de los grandes acontecimientos que han cambiado el mundo visto a través de alguien que se acostó hace cinco años».

El personaje de Benito está interpretado por el actor canario Víctor Hubara, muy popular en la escena canaria como miembro del grupo cómico Abubukaka, pero también conocido por sus papeles en ‘Grasa’ o ‘Bajo un volcán’. Junto a él figura un amplio reparto de actores canarios, como Yanely Hernández, Delia Santana, Kike Pérez, Mari Carmen Sánchez, Nacho Peña, Lidia Guerra, Guacimara Correa o Jacobo Santiago.

Además, la serie cuenta con la actriz madrileña Carmen Ruiz, popular por sus éxitos en ‘Mi gran noche’, ‘La vida inesperada’ o el más reciente éxito de Netflix ‘Animal’, como coprotagonista en el papel de Carla, una doctora peninsular que ha sido derivada a las islas y que está intentando adaptarse e integrarse en Canarias.

Respaldo de la audiencia en su estreno

‘El Ambulatorio’ ha cumplido con las expectativas en su estreno y se ha ganado el respaldo de la audiencia de las Islas. La primera entrega de la nueva ‘sitcom’ de Televisión Canaria alcanzó el viernes 25 de septiembre un 11,6% de cuota de pantalla y una media de 45.000 espectadores, mientras que un total de 61.000 personas conectaron en algún momento con el ambulatorio más divertido de Canarias.

La respuesta a ‘El Ambulatorio’ ha sido especialmente significativa entre el público de 25 a 44 años, una franja en la que la emisión alcanzó un 16,7% de cuota de pantalla. Un resultado que cobra especial relevancia dentro del objetivo de Televisión Canaria de conectar con nuevas generaciones de espectadores.

La serie alcanzó su minuto de oro a las 22:50 horas, cuando más de 53.000 espectadores seguían en directo las historias de sus protagonistas, lo que se tradujo en un 14,2% de cuota de pantalla en ese momento.

La buena acogida del estreno se extiende también al consumo digital. En la plataforma Canarias Play aumenta cada día el número de usuarios que eligen ‘a la carta’ el nuevo formato de ficción coproducido por Radio Televisión Canaria (RTVC) y Videoreport Canarias.