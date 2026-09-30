‘Con Cúrcuma’ inicia una nueva etapa con José Luis Reina al frente

El programa gastronómico de La Radio Canaria ofrecerá este miércoles 30 de septiembre, a las 22:00 horas, una edición especial para despedir a Francisco Belín, que traspasará el micrófono a su sucesor

El programa ‘Con Cúrcuma’ de La Radio Canaria pondrá fin a una etapa este miércoles 30 de septiembre, en directo a las 22:00 horas, y en redifusión el sábado 3 de octubre, a las 00:00 horas, de la mano de quien ha sido su director hasta la fecha, Francisco Belín. Será una despedida no exenta de reconocimientos por parte del equipo de ‘Con Cúrcuma’ así como de chef, sumilleres y restauradores que recordarán su labor al frente del espacio gastronómico durante toda una década.

El director saliente, Francisco Belín, pasará el testigo a su sucesor, José Luis Reina, y juntos harán de esta entrega un ejercicio de camaradería. «Presentamos juntos este programa de cierre de etapa en ‘Con Cúrcuma’, que será algo así como un salteado de contenidos o un menú degustación. Muy sabroso, eso lo aseguro», avanza Francisco Belín. Hasta las ondas de La Radio Canaria se acercarán destacados chef, sumilleres y profesionales de la Restauración para adobar esta peculiar entrega del programa, como Rasa Strankauskaite, sumiller célebre por sus descripciones amorosas y poéticas de los vinos, en particular de los canarios; Albert Adriá, chef de ‘Enigma’, en Barcelona; María Ritter, directora de la Guía Repsol; y Manoj Lakhani, restaurador en Santa Cruz de Tenerife conocido por su concepto de “taberna donde comer rico”.

Entrevistas al alimón

Esta edición especial del programa estará aderezada por la presentación conjunta también de varias entrevistas realizadas por Belín y por Reina en las últimas fechas. Entre otras, se ofrecerán extractos de las charlas con Borja Marrero, chef de ‘Muxgo’ (Hotel Santa Catalina, Las Palmas de Gran Canaria); Isabel Peribañez, responsable de ventas de Balfegó; el chef Jorge Quintela; y Juan José Romano, jefe de ventas de Antonio de Miguel para el sur de España. “Con Romano», avanza Belín, «charlaremos de la demostración a la que asistimos del despiece de un gran atún siguiendo la ceremonia ritual japonesa ‘kaitai’, todo un espectáculo”. Por su parte, José Luis Reina charlará con Paco «Peligroso» Pérez, (Francisco Jesús Pérez del Rosario), reconocido maestro ronero e ingeniero grancanario, conocido por su proyecto artesanal en la Destilería Peligroso Pérez.

‘Palabra de Belín’

En la sección ‘Entrevista Vintage’, esa entrega de ‘Con Cúrcuma’ rescatará una variedad de cortes con “entrevistados singulares y, además, de diferentes Islas”, según Belín.

Al cierre de esta entrega, José Luis Reina avanzará algunos contenidos de su primer programa, el próximo miércoles 7 de octubre, entre ellas una nueva sección que liderará el propio Francisco Belín y que llevará por título ‘Palabra de Belín’, a modo de editorial y análisis. El equipo del programa lo completan Mulchand Chanrai, en la producción ejecutiva, y Francisco Bastarrica, en la realización técnica.