El concurso ‘Batalla de Cerebros’ regresa a Televisión Canaria en su segunda temporada

Ocho nuevos participantes pondrán a prueba sus conocimientos y agilidad mental a partir de este miércoles 30 de septiembre, a las 22:30 horas, con el objetivo de conseguir el título de ‘mejor cerebro de Canarias’

El programa ‘Batalla de Cerebros‘, de Televisión Canaria, inicia su segunda temporada este miércoles 30 de septiembre, a las 22:30 horas. El concurso, presentado por José Croissier, pone a prueba los conocimientos, la rapidez mental y la capacidad estratégica de sus participantes en una competición donde solo uno logrará alzarse con el título de ‘mejor cerebro de Canarias’.

Con importantes dosis de emoción, la adaptación del formato británico ‘The Tournament’, pondrá a prueba a los nuevos concursantes de Canarias. Para ello, los aspirantes tendrán que pasear sobre una espectacular pasarela dinámica donde se disputarán encarnizados duelos.

La nueva temporada comienza con nuevos retos y preguntas que intentarán sorprender tanto a los concursantes como a los telespectadores. Serán ocho los nuevos aspirantes que deberán demostrar ser el mejor cerebro de Canarias y así llevarse el gran bote. Tras una primera ronda de preguntas con opciones, quien logre más aciertos y en menos tiempo, estará en los puestos más altos y ganará más dinero.

Los concursantes que abren esta nueva temporada son Amelia, opositora a jueza, que pondrá en juego sus conocimientos para condenar a sus rivales; Óscar, camarero que mata su tiempo libre oficiando bodas y que llega dispuesto a darlo todo para llegar a la final; Elena, actriz y profesora de yoga, que alineará sus chakras y mantendrá la calma ante tanto rival; Ricardo, al que ya le queda muy poco para graduarse como periodista y hará sus primeros pinitos en un plató de televisión; Tamara, una docente sin pánico escénico que brillará como nunca; Quique, canario de adopción y biólogo marino, que nadará como pez en el agua evitando a los depredadores; Yurena, historiadora de profesión y amante de la arqueología, que se va a adentrar en una gran aventura en busca del premio final; y por último, Alberto, periodista, familiar por su participación en la anterior temporada, y aunque se quedó a las puertas, regresa esta vez con la lección aprendida para conseguirlo todo.

Con estos ocho concursantes arranca una nueva ‘Batalla de Cerebros’ en el que se verán alianzas, traiciones, rivalidades, venganzas, tensión y mucha emoción, todo para encontrar el mejor cerebro de Canarias.

Avance especial de la temporada el pasado miércoles

La segunda temporada arranca este miércoles tras un avance especial del concurso que tuvo lugar la semana pasada con la participación de conocidos presentadores y colaboradores de la cadena autonómica, quienes compitieron en plató para demostrar sus conocimientos y destinar el premio económico a una causa benéfica.

La entrega reunió en la pasarela dinámica a la periodista de los Servicios Informativos y presentadora de formatos como ‘Madre’ o ‘El Club’, Alicia Suárez; a los presentadores de ‘Hit List’, Iván Torres y Thania Gil; a los humoristas Omayra Cazorla, Kike Pérez y Darío López; a una de las conductoras del espacio gastronómico ‘Como en casa’, Catha González; y al actor cómico de ‘En otra clave’, Matías Alonso, que resultó ganador del concurso.