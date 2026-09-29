Televisión Canaria emite la película ‘Mi ilustrísimo amigo’, que aborda la relación epistolar entre Benito Pérez Galdós y Emilia Pardo Bazán

La coproducción canario-gallega, que cuenta con participación del canal autonómico, llega a su pantalla este miércoles 30 de septiembre, a las 23:40 horas

Televisión Canaria emite la película ‘Mi ilustrísimo amigo’, que aborda la historia de amor y amistad entre Benito Pérez Galdós y Emilia Pardo Bazán, este miércoles 30 de septiembre, a las 23:40 horas. La cinta, dirigida por Paula Cons, cuenta con la participación de Televisión Canaria y fue rodada en parte en Gran Canaria.

Esta coproducción canario-gallega que reúne a Jugoplastika, por Canarias, y Agallas Films, por Galicia, traslada al espectador al siglo XIX para adentrarse en la relación epistolar entre ambos autores, figuras imprescindibles de la literatura española. De su correspondencia se conservan hoy únicamente las cartas que doña Emilia envió a don Benito, un testimonio que revela a una mujer adelantada a su tiempo, capaz de escribir sobre literatura y política, y también de expresar sin reservas su deseo y el placer femeninos.

En las cartas que ambos escritores y amantes intercambiaron durante más de 20 años, laten la pasión, la atracción, que llega a rozar en la obsesión, así como los celos y las desavenencias. La película pone el foco en ese lado más humano, mostrando cómo fueron capaces de sostener una relación entre iguales, libre y ajena a las convenciones sociales de su tiempo, en pleno siglo XIX.

Rodada entre Madrid y Gran Canaria, ‘Mi ilustrísimo amigo’ cuenta con un destacado peso canario en su producción, a través de Chedey Reyes y Jugoplastika. El reparto está encabezado por Lucía Veiga, en el papel de Emilia Pardo Bazán, y Paco Déniz como Benito Pérez Galdós.

Éxito en festivales La película ha desarrollado un destacado recorrido en festivales, con reconocimientos como el premio a Mejor Película en el Berlin Women Cinema Festival; el Premio del Público y la Mención Especial del Jurado en el Festival de Cine de Madrid; o el galardón a Mejor Actriz y la Mención Especial del Jurado en el Festival Internacional de Cine de Ourense. A ello se suman los premios a la Mejor Fotografía en los Women Film Festivals de Miami, Toronto y Montreal. Además, ha sido seleccionada en certámenes como el New York Independent Cinema Awards o el Festival Internacional de Cine de Bogotá, entre otros, y suma la nominación al Goya a Mejor Actriz Revelación para Lucía Veiga.

Con esta participación, Televisión Canaria refuerza su apoyo al sector audiovisual y a la difusión de historias que ponen en valor la historia, la cultura y el talento canario.