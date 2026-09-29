‘El Análisis Internacional’ analizará el voto de los extremos en Alemania

El magacín de La Radio Canaria abordará en su próxima entrega, este jueves a las 18:05 horas, qué factores explican el auge de la ultra derecha y de la extrema izquierda en las recientes elecciones regionales

‘El Análisis Internacional’ hará este jueves a las 18:05 horas en La Radio Canaria un buen repaso al resultado de las elecciones regionales en Alemania de hace dos domingos con resultados históricos que, ‘grosso modo’, arrojan una victoria para ‘Alternativa por Alemania’, de extrema derecha, en el este del país, y también para la formación ‘Die Linke’, a la izquierda de los socialdemócratas, que ha arrasado en la capital, Berlín.

Elif Eralp, la candidata de Die Linke, el partido de izquierda que arrasó en Berlín

«Los datos reflejan que la extrema derecha va ganando Estados, aunque no logra los votos suficientes para gobernar, y, en el otro extremo, es la primera vez que un partido abiertamente de izquierda se impone en la capital alemana desde la reunificación. Este voto por los extremos tiene sus porqués y de ello hablaremos en esta entrega de ‘El Análisis Internacional’», comenta Javier Granados, director y conductor del programa.

El dirigente del partido de ultraderecha ‘Alternativa para Alemania’ (AfD), Ulrich Siegmund

Desplome del centro

La crisis económica, la creciente inseguridad y la falta de expectativas son algunos de los argumentos que aúpan estos resultados. Para entender qué ocurre en Alemania, ‘El Análisis Internacional’ entrevistará a Alberto Bueno, profesor en la Universidad de Granada, (España), y en la Universidad de Leipzig, (Alemania). Con este profesor el magacín de La Radio Canaria también dedicará unos minutos a analizar cómo se prevé el futuro del canciller conservador de la CDU, Friedrich Merz, tras el desplome de su partido que desaparece por vez primera del Parlamento de Mecklemburgo-Antepomerania.

«Cada vez son mayores las voces que le piden dimitir, o incluso adelantar elecciones generales. Y la gran pregunta es si estos resultados de partidos extremistas de derechas y de izquierdas en tres regiones se podrían trasladar al resto del país en unas elecciones generales», comenta Granados.

Javier Granados dirige y presenta ‘El Análisis Internacional’ en La Radio Canaria

Oriente Medio

En la segunda mitad del programa, ‘El Análisis Internacional’ orientará la antena hacia la situación en Oriente Medio. Un repaso para conocer cómo la situación bélica que no cesa está colocando a Arabia Saudí contra las cuerdas, y de qué manera y qué consecuencias podrían derivarse de ello. Javier Granados contará para este análisis con Barahk Mijail, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Saint Louis, en su sede de Madrid.

Los continuos ataques de Irán contra las infraestructuras de las monarquías del Golfo, sobre todo las energéticas, los numerosos impedimentos para exportar su producción de petróleo y cómo se intensifica la presión de Arabia Saudí a Estados Unidos para que ponga fin a la guerra con Irán, serán otros argumentos de esta conversación.

‘El Análisis Internacional’ de La Radio Canaria continúa su mirada al tablero de la geopolítica mundial.